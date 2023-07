Alluvione in Mugello, Figliuolo: “Sulla stima dei danni rifletteremo. Massima attenzione di Meloni e del Governo”

Firenze, 12 luglio 2023 – Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per la ricostruzione delle aree alluvionate dell'Emilia Romagna e della Toscana, hanno sorvolato in elicottero l'Alto Mugello, in particolare sui comuni di Firenzuola, Marradi, Londa e Palazzuolo, le realtà toscane più colpite dall'ondata di maltempo del maggio scorso.

Sulle stime dei danni del maltempo in alto Mugello, Figliuolo dice che «stiamo facendo delle ricognizioni, in questo momento non do numeri al lotto, sono abituato a riflettere».

«Il presidente del Consiglio Meloni e tutto il Governo - ha osservato - pongono la massima attenzione sulla ricostruzione di tutti i territori che sono stati oggetto dell'alluvione. Per cui li vedremo insieme, elaboreremo i piani, ci prenderemo il tempo peraltro indicato nel decreto, lo faremo in maniera scientifica, tenendo conto dei territori: il commissario non si mette dentro la sua stanza a elaborare piani, si fanno insieme ai territori e ai subcommissari. A brevissimo provvederò a nominarli ovviamente d'intesa con i territori, delimiteremo insieme i perimetri delle responsabilità di ciascuno, ma si lavorerà in stretto raccordo, tenendo presente le esigenze del territorio»