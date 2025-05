Allevatori, missione rilancio : "Aiuti per aumentare le stalle"

"Se non ci fosse la Caf oggi non ci sarebbe la zootecnia mugellana": lo dice con orgoglio Roberto Nocentini, il presidente delle Cooperativa Agricola di Firenzuola, che raccoglie la quasi totalità degli allevatori mugellani, soprattutto delle razze da carne, anche se non mancano soci con altre produzioni agricole. Sono oltre cento, e ieri a Vicchio si è tenuta l’annuale assemblea per l’approvazione del bilancio. La Cooperativa degli allevatori mugellani ormai da molti anni gestisce anche il Centro Carni, a Mattagnano, il macello comprensoriale, diventato punto di riferimento non soltanto per la zootecnia locale, vista la crisi in cui versano gran parte dei mattatoi toscani.

"In questo esercizio – dice Nocentini – abbiamo chiuso il bilancio in attivo, nonostante le difficoltà degli anni precedenti. Il fatturato ha avuto un incremento del 10%. Abbiamo aperto nuovi punti vendita, e adesso sono sei, siamo fornitori di importanti soggetti della grande distribuzione, Pam, Coop, Conad, siamo orgogliosi di servire numerose mense scolastiche fiorentine, con 100mila pasti al giorno". Ma Nocentini, che è anche presidente nazionale dell’Associazione Italiana Allevatori non nasconde una difficoltà. "Dopo anni difficili, con il prezzo della carne fermo per un decennio, e i costi di produzione, causa Covid e guerra, schizzati in alto, e con tante aziende che hanno chiuso o hanno ridotto il numero dei capi negli allevamenti, ora a mancare è il prodotto carne. Il nostro Paese sta importando oltre il 60% della carne dall’estero. E questo non va bene. Il nostro Appennino è un territorio vocato all’allevamento, ci sono tantissimi pascoli che potrebbero essere sfruttati". Questo Nocentini ha detto davanti all’assessore all’agricoltura della Regione Stefania Saccardi, alla quale ha riconosciuto un particolare impegno nel sostegno al comparto e nella risoluzione dei problemi del mondo agricolo locale. E Saccardi ha preso nota dell’appello del presidente Nocentini a consentire ampliamenti delle stalle, e a mettere a disposizioni nuovi sostegni per l’acquisto di vacche in grado di incrementare la produzione di vitelli.

"Oggi cerchiamo vitelli in tutta la Toscana e non li troviamo, sembra di andare a cercar funghi", ha detto ancora Nocentini. Si è parlato anche di ricambio generazionale – "ci sono giovani interessati a fare questo mestiere, ma vanno sostenuti" -, di qualità delle carni, legata all’alimentazione e alle modalità di allevamento – le stalle mugellane hanno partecipato in prima fila ai progetti per il benessere animale -, e all’impegno crescente della cooperativa a vendere direttamente le proprie carni: dopo l’apertura dei punti vendita a Lastra a Signa e a Scandicci, presto le carni mugellane della Caf saranno anche nello spazio Coldiretti del mercato di San Frediano a Firenze.

Paolo Guidotti