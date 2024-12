Al via la manutenzione del ponte di via Cosimo il Vecchio

Firenze, 1 dicembre 2024 – Inizieranno il 2 dicembre alcuni lavori di manutenzione del ponte di via Cosimo Il Vecchio. Fino al 6 dicembre sarà interrotta la circolazione nel tratto da viale Pieraccini a via di Careggi. Altri provvedimenti previsti: senso unico in via di Careggi da via dei Massoni verso via Cosimo Il Vecchio; divieto di accesso in via Incontri tra via di Careggi e viuzzo dei Bartolommei per la sola direttrice verso quest’ultimo. Viabilità alternativa per via di Careggi: viale Pieraccini-largo Palagi-via del Pergolino-viuzzo dei Bartolommei-via Incontri-via di Careggi. In via De Andrè-via di Varlungo, per lavori di messa in sicurezza idraulica, il 2 dicembre scatterà la chiusura di via De Andrè e via di Varlungo. In via Gobetti sarà istituito il doppio senso tra via De Nicola e via di Varlungo. In via Poccetti dal 2 dicembre in programma lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica con l’istituzione di un divieto di transito tra via delle Campora a via Senese. Percorso alternativo nei due sensi: via delle Campora-via delle Bagnese-byepass del Galluzzo-via Senese. L’intervento si concluderà il 21 dicembre.