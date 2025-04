Aggressioni a Panzano: paura tra i cittadini, richiesto intervento delle autorità

Quella della scorsa settimana a Simone Porri è stata soltanto l’ultima in ordine di tempo della aggressioni messe in atto da quella che sembra essere la solita persona. Tutte a Panzano, molte hanno avuto per teatro luoghi e mezzi legati al trasporto pubblico, ma pare che non molti giorni fa sia stata colpita anche un coppia in lavanderia, sempre a Panzano. Una serie di episodi che hanno gettato sgomento e paura tra i cittadini. Tanto che qualcuno teme a mandare i propri figli a scuola con l’autobus. "Sono preoccupata per il clima di paura che si è diffuso e in questo momento difficile per il paese sono in costante contatto con i cittadini ", spiega Monica Toniazzi, assessore alle Frazioni e lei stessa residente a Panzano.

Finora forze dell’ordine e Comune non sono potuti intervenire in quanto non erano state fatte denunce. Le uniche sono quella di Simone Porri e dell’autista di At aggredito a febbraio scorso. Il problema poi, è che la persona indicata come colpevole, un magrebino di circa 25 anni, è senza fissa dimora ma "dobbiamo lavorare per far passare questo senso di paura che c’è un paese ", conclude Toniazzi. Sulla vicenda è intervenuta anche Chiara Innocenti coordinatrice comunale FdI Greve in Chianti/Impruneta che chiede "con urgenza un intervento deciso da parte delle autorità competenti. Non è accettabile che un’intera comunità viva nel terrore".

