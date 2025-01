Accoltellò ex moglie in autogrill in Toscana dopo averla seguita per giorni: condannato a otto anni

Firenze, 9 gennaio 2024 – Fu aggredita e ferita in un autogrill a Campi Bisenzio, vicino a Firenze, il 26 dicembre 2023, condannato a 8 anni di reclusione dal gup fiorentino con rito abbreviato l'ex marito, 65 anni, friulano.

Tentato omicidio aggravato dalla relazione con la vittima e dalla premeditazione l'imputazione. Per l'accusa il 65enne per quattro giorni, con un'auto noleggiata in Slovenia, avrebbe inseguito per l'Italia la ex coniuge a Cerveteri (Roma), dove la donna era andata a festeggiare il Natale con i parenti, e poi mentre ritornava, con le figlie di 29 e 31 anni a casa, a Segrate, nel milanese.

Nella stazione di servizio autostradale Bisenzio nord l'uomo, con il volto coperto da cappello e occhiali scuri, secondo le indagini della squadra mobile fiorentina dirette dal pm Lorenzo Boscagli, l'avrebbe aggredita mentre si trovava da sola in auto: le figlie erano scese per raggiungere l'autogrill.

L'avrebbe colpita al viso cercando poi di sferrarle tre fendenti al petto, non andati a buon fine per la prontezza della donna che si era difesa scalciando e riuscendo infine a fuggire e a chiedere aiuto. Per la ferita a una gamba la donna venne giudicata guaribile in 15 giorni.

Un piano, secondo la procura, "accuratamente pianificato" avviato già dal 22 dicembre, giorno in cui si era concluso con la messa alla prova, il processo per il 65enne accusato di violenza nei confronti della ex.