Esce dai domiciliari e minaccia i passanti con un coltello. Poi aggredisce la polizia

Firenze, 26 marzo 2025 – E’ stato arrestato con l’accusa di evasione e resistenza a pubblico ufficiale il cittadino peruviano di 35 anni che nel primo pomeriggio di ieri, 25 marzo, è fuggito dagli arresti domiciliari ai quali era stato condannato in viale Giannotti a Firenze.

Gli agenti sono intervenuti su richiesta della sorella dell’uomo: è stata lei a segnalare che il 35enne, con un coltello in mano, stava dando in escandescenze. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato l’appartamento in disordine, delle gocce di sangue e delle ciocche di capelli sul pavimento. L’uomo, invece, era in evidente stato di alterazione dovuta probabilmente all’assunzione di sostanze alcoliche e ricoperto di sangue a causa di alcuni tagli ai polsi che si sarebbe autoinflitto.

Alla vista degli agenti, il 35enne ha opposto sin da subito una viva resistenza anche lanciando al loro indirizzo una bottiglia in vetro che i poliziotti, con un movimento repentino, sono riusciti ad evitare. Con non poca difficoltà, gli agenti hanno messo in sicurezza l’uomo, il quale continuava ad essere aggressivo nei confronti degli operatori, sia verbalmente che con ripetuti calci sferrati in direzione degli stessi, anche dopo essere stato sedato dal personale medico chiamato sul posto.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori intervenuti, grazie anche al racconto dell’ex compagna ancora terrorizzata dalle minacce subite, il 35enne peruviano, sul quale gravava la misura cautelare degli arresti domiciliari, l’avrebbe schiaffeggiata e minacciata rivolgendole contro un coltello di grosse dimensioni, poi lanciato dalla finestra che, rinvenuto, è stato sequestrato. Ma, poco prima di aggredire lei, sarebbe uscito dalla propria abitazione per minacciare, con quello stesso coltello, dei passanti.

I riscontri sono stat trovati grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza, dalle cui immagini si notava il 35enne uscire dalla propria abitazione brandendo un grosso coltello verso alcuni passanti. A seguito di tali fatti, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Firenze, dovrà comparire oggi davanti al Giudice per la convalida della misura precautelare.