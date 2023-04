Aerei su Firenze, perché questi voli sopra la città

Firenze, 18 aprile 2023 – Ma cosa ci fanno questi aerei che volano su Firenze? Che cosa sta succedendo? Sono in tanti a chiederlo sui social. Niente paura. Si tratta di un’esercitazione della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”.

Video: guarda le immagini mozzafiato dalla cabina

Fino a venerdì 21 aprile, infatti, all'aeroporto internazionale Amerigo Vespucci di Firenze, è prevista l'attività di familiarizzazione al volo per 29 allievi frequentatori del corso 'Taurus' della Scuola.

Le attività di volo, che sono state precedute dalle propedeutiche lezioni teoriche, si spiega in una nota, vedranno ciascun allievo effettuare dei voli al fianco di piloti istruttori del 60/o Stormo di Guidonia a bordo di velivoli a motore Siai S.208/M.

Il generale Urbano Floreani, comandante dell'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, in una delle precedenti edizioni (Foto Fabrizio Morviducci)

L'attività rappresenta la seconda fase del progetto 'Giovani Aquile’, un programma triennale inserito nel piano dell'offerta formativa della Scuola che mira ad accrescere e consolidare nei giovani allievi dell'Istituto la passione per il volo e per la cultura aeronautica e far maturare in loro capacità di pianificazione, progettazione, analisi e gestione di situazioni complesse.

Mercoledì 19 aprile, alle ore 8, al piazzale antistante l'Aeroclub fiorentino 'Luigi Gori’ ci sarà il media day dell'evento, alla presenza del comandante dell'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, del comandante della Scuola Militare Aeronautica 'Giulio Douhet', colonnello Massimiliano Macioce e degli allievi del liceo.