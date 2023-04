Inedita e bellissima: aerei su Firenze, il video della città dall’alto

Firenze, 19 aprile 2023 – E’ una Firenze inedita e bellissima, nel sole di aprile, quella che si vede dall’alto degli aerei che in questi giorni sorvolano la città. Un rombo inconfondibile quello dei velivoli su cui stanno facendo addestramento gli allievi dell’Istituto aeronautico militare “Dohuet”.

Aerei su Firenze, perché i voli sulla città

Sono giorni importanti quelli dal 17 al 23 aprile per i ragazzi della scuola. Che sperimentano il volo a motore, dopo che lo scorso anno avevano sperimentato quello su aliante. Gli aerei sono i Siai Marchetti S.208 del 60esimo stormo di Guidonia. La partenza avviene dall’aeroporto Amerigo Vespucci del capoluogo toscano.

L’attività prevede che ciascun allievo effettui dei voli al fianco di piloti istruttori del 60esimo Stormo stesso.

L'attività rappresenta la seconda fase del progetto 'Giovani Aquile’, un programma triennale inserito nel piano dell'offerta formativa della Scuola che mira ad accrescere e consolidare nei giovani allievi dell'Istituto la passione per il volo e per la cultura aeronautica e far maturare in loro capacità di pianificazione, progettazione, analisi e gestione di situazioni complesse.