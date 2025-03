A tutto manga da Mister Neko

Chi varca la soglia del numero 149 A di via Masaccio, a Firenze, trova una libreria di fumetti, specializzata in manga, Mister Neko… Questa avventura ce la facciamo raccontare da Ilenia, proprietaria insieme a Francesco: "Mister Neko nasce dalla fusione dell’amore per i gatti con la passione per le giappocose. Inizialmente l’obiettivo era quello di una attività che avrebbe dovuto svolgersi esclusivamente online e in fiera, ma dopo qualche tempo, e anche dopo le molte persone che bussavano letteralmente alla porta di casa per acquistare le uscite della settimana, abbiamo deciso di aprire la nostra prima sede fisica. Ed è stata la migliore scelta della nostra vita. All’interno di quel piccolo negozio nei pressi di piazza Beccaria si è creata una vera e propria comunità di giovani lettori, con molti ragazzi che ci avevano scelto come punto di riferimento per i loro pomeriggi. Ancora oggi, molti di quegli adolescenti, oggi adulti, pur avendo cambiato passioni e interessi, tornano a trovarci come persone di famiglia a tutti gli effetti. Post Covid abbiamo cercato una nuova sede, più grande, in modo da poter continuare a coltivare per i più giovani la vecchia e sana abitudine dello stare insieme, in un luogo più adatto e comodo. Con saletta relax e possibilità materiale di organizzare eventi, incontri con editori e laboratori di origami".

"Tanti ancora i progetti in cantiere, - proseguono - tra cui la stanza di bambù per l’estate, concerti di musica dal vivo e il corridoio dei desideri. Come fumetteria abbiamo deciso di specializzarci solo ed esclusivamente su manga (fumetti giapponesi) e gadget correlati. Ovviamente possiamo, su richiesta, far avere a chi lo desidera, anche altre tipologie di fumetti, ma il nostro focus è totalmente proiettato sull’avere il 100% dei manga in circolazione, tutto il catalogo di tutti gli editori del settore, anche degli esordienti. Ogni anno voliamo in Giappone per aggiornarci sui trend, prendere spunti e soprattutto acquistare gadget esclusivi e albi e artbook in lingua originale. Mister Neko non è frequentata solo da ragazzi, anzi la maggior parte dei nostri lettori sono adulti, e con molti di loro abbiamo ormai instaurato un rapporto di amicizia e di complicità. Cosa inevitabile dopo anni di chiacchiere su una passione in comune, di confronti e di risate. E poi diciamocelo, i lettori di manga hanno una marcia in più".