A Firenze via alle potature degli alberi nell'area di viale Giannotti

Firenze, 4 marzo 2024 – Sono iniziati a Firenze gli interventi di potatura delle alberature nell'area di viale Giannotti. Se ieri gli interventi si sono concentrati nel tratto piazza Gavinana-via Caponsacchi (rotatoria esclusa) e nel tratto via Caponsacchi (rotatoria esclusa)-via Bocchi, in questi giorni i lavori si sposteranno nel tratto via Uguggione della Faggiola-via di Ripoli. In orario 9-17 previsti divieti di sosta e un restringimento di carreggiata con revoca della corsia preferenziale. A seguire gli interventi interesseranno le alberature sul lato ingresso città. Anche in questo caso sono previsti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta tra via Erbosa e via Uguggione della Faggiola: la corsia preferenziale resta revocata e utilizzata per il transito in direzione centro. Termine previsto 15 marzo (il 10 marzo i provvedimenti saranno sospesi). In via Pisana è stata installata una passerella sopraelevata mentre in via dei Cadolingi da oggi inizieranno i lavori per la posa di un nuovo elettrodotto. Fino all’11 marzo sarà in vigore un divieto di transito tra via del Chiuso e via di Mantignano. Percorso alternativo: via del Chiuso-via di Ugnano-via di Mantignano-via dei Cadolingi.