A Firenze la grande boxe: stop ai contenitori in vetro

Firenze, 8 giugno 2025 – Oggi, 8 giugno, a Firenze, in piazza Santa Croce, si svolgerà Leone Boxing Night-Inferno a Santa Croce, un evento inedito che porterà la grande boxe nel cuore pulsante di Firenze. Per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica la sindaca Sara Funaro ha firmato oggi una ordinanza che vieta dalle ore 15.00 alle ore 20.00 di domani la “detenzione di bevande in contenitori di vetro o di bicchieri od altri strumenti atti alla consumazione in vetro” e “la vendita per asporto, anche da parte delle attività di somministrazione, di bevande in contenitori in vetro” nelle seguenti strade: piazza Santa Croce, largo Bargellini da piazza Santa Croce fino a Via delle Pinzochere, via de Pepi da Piazza Santa Croce fino a via del Fico, via G. da Verrazzano da piazza Santa Croce fino a Via del Fico, via Magliabechi, nel tratto da piazza Santa Croce a Borgo Santa Croce. Nell’ordinanza è previsto inoltre il divieto di “detenzione di spray urticanti anche se di libera vendita” sempre relativamente all’area compresa nelle strade indicate. Il main event vedrà contrapposti il fiorentino Fabio Turchi contro il lettone Milans Volkovs per la cintura Wbo Global dei pesi cruiserweight. Nella main card, Simone Rao si confronterà con il torinese Francesco Grandelli, Leonardo Balli si batterà con il pugile del team Opi Othmane Dioual per il titolo Wbc Silver dei pesi supermedi, il francese Hugo Micallef contro Marko Dmitrovic. Nell'undercard spazio a Martina Righi contro Marina Sakharov, Vincenzo La Femina contro Rodrigo Matias Areco e all'esordio di Raffaele Montella che incrocerà o guantoni con Mario Giovanni Zolli. L'evento è organizzato dal brand di combat sports Leone 1947 e dalla promotion pugilistica Opi Since 82, con il patrocinio del Comune di Firenze, rappresentato dall'assessora allo sport Letizia Perini, e il sostegno del presidente del Calcio storico Michele Pierguidi. Parte dell'incasso della serata verrà devoluto in beneficenza alla Fondazione Tommasino Bacciotti.