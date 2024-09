A Firenze interventi in viale Strozzi e Stradone di Rovezzano

Firenze, 9 settembre 2024 – Sono diversi i lavori stradali che scattano da oggi, 9 settembre, a Firenze. In viale Strozzi, da oggi, sarà effettuata la sostituzione di un chiusino dell’acquedotto nella corsia del viale proveniente da via Valfonda. La corsia sarà chiusa da via Dionisi a via della Fortezza. Per consentire la viabilità alternativa è stata disposta una serie di ulteriori provvedimenti, ovvero: cambio di senso sulla direttrice via Dionisi-piazza del Crocifisso verso via del Pratello; cambio di senso in via del Pratello da piazza del Crocifisso a via della Fortezza. Percorso alternativo per i veicoli autorizzati provenienti da viale Strozzi lato viale Fratelli Roselli e diretti in viale Strozzi lato via Rodolfo: viale Strozzi-via Dionisi-piazza del Crocifisso-via del Pratello-via della Fortezza. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da Faenza e diretto in viale Strozzi: piazza del Crocifisso-via del Pratello-via della Fortezza-viale Strozzi. Il termine previsto, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è l'11 settembre. Allo Stradone di Rovezzano il 9 e 10 settembre è in programma la manutenzione di un'antenna con piattaforma aerea. La circolazione sarà interrotta tra via di Rocca Tedalda e via Aretina.