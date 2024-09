A Firenze i primi otto diplomati in Hotel Academy. “Professionisti dell’ospitalità”

Firenze, 23 settembre 2024 – Si è svolta a Firenze, al WorldHotels Crafted Mulino, la cerimonia di consegna dei primi 8 diplomi dell’Hotel Academy, unico progetto formativo italiano che si svolge dentro un albergo.

L’iniziativa è organizzata da HIA - Hospitality Innovation Academy e HIM Business School in collaborazione con BWH Hotels Italia & Malta. L’obiettivo è formare i futuri professionisti dell’ospitalità, in un settore in cui il 47% delle imprese turistiche fatica a trovare personale qualificato.

Secondo la ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, infatti, il settore del turismo avrà bisogno di 760mila nuovi occupati entro il 2027.

C’è dunque molto bisogno di formazione.

Al momento, le figure più richieste sono addetto al front office, cameriere di sala, portiere di notte e cameriere ai piani, con la maggior parte dei candidati che ha un’esperienza inferiore a due anni.

“La qualità dell’accoglienza e le performance del settore dipendono dalla professionalità e dall’attitudine delle risorse umane – spiega Sara Digiesi, CEO di BWH Hotels Italia & Malta –. Accompagnare gli studenti in questo percorso e investire nella loro crescita significa porre un’importante garanzia per il futuro e formare i nuovi professionisti dell’ospitalità pronti a entrare nel mondo del lavoro con competenze aggiornate e avanzate. La formazione non si ferma ai giovani e deve essere continua e innovare le competenze anche per il personale già operativo. Proprio per questo la partnership con HIA diventa doppiamente strategica”.

Con l’occasione della premiazione dei primi otto diplomati è stato presentato anche il nuovo anno accademico per la formazione dei futuri professionisti dell’ospitalità.

Ebbene, il percorso di studi prevede due anni di formazione in Italia presso lo Student Campus dell’Accademia, ospitato dal WorldHotels Crafted Mulino di Firenze, e il terzo presso HIM Business School a Montreux, in Svizzera. Previsti anche stage presso aziende partner di Hia.

Al termine del percorso, gli studenti raggiungono qualifiche adatte a posizioni di supervisor per grandi imprese alberghiere e possono accedere al Term 4 di HIM Business School allo scopo di ottenere lo Swiss Higher Diploma.

In cattedra, professionisti operativi nel mondo dell’ospitalità, del turismo e del mondo accademico. Da evidenziare che i ragazzi studieranno anche digital, finance, hotel design, leadership e sustainability. "HIA è nata per accelerare le carriere nel mondo dell’ospitalità e per creare una connessione continua tra le aziende del turismo e giovani pronti a esplorare le diverse professioni e le nuove opportunità emergenti“, racconta Giancarlo Carniani, fondatore di HIA.