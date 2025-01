A Firenze i botti causano circa 30 mini incendi ai cassonetti

Firenze, 1 gennaio 2025 – Come sempre, a Firenze ma pure nel resto d'Italia, si contano i danni dopo la notte di Capodanno. Nelle ultime ore sono stati circa 30 gli interventi dei pompieri a Firenze per spegnere incendi di cassonetti dei rifiuti e vari arredi urbani causati dalla detonazione di petardi, botti, artifizi pirotecnici. Verifiche anche per lo scatto di allarmi antincendio, attivati dai fumi delle deflagrazioni avvenute nelle vicinanze di sensori. Le verifiche hanno dato esito negativo. In tutta Italia sono stati quasi 900 - precisamente 882 - stanotte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno: 179 in più rispetto allo scorso anno, quando furono 703. Il numero maggiore in Lombardia, dove sono stati 142.