A Firenze è attivo il servizio di assistenza invernale

Firenze, 4 dicembre 2024 - Anche quest'anno il Comune di Firenze ha attivato il servizio di assistenza invernale per le persone senza fissa diamora. Il servizio è attivo dal 2 dicembre 2024 fino al 31 marzo 2025 (prorogabile in caso di condizioni climatiche avverse), e mette a disposizione 140 posti letto, estendibili a 160 in caso di emergenza. L'iniziativa rappresenta un'importante risposta alle esigenze della comunità, offrendo un sostegno concreto durante i mesi più difficili dell'anno. Le strutture coinvolte sono la Foresteria Pertini con 87 posti, l'Ostello del Carmine con 40 posti (estendibili a 60), e la Struttura Accoglienza Donne di via dei Vanni, con 13 posti dedicati alle donne. Il servizio include pernottamento dalle 19 alle 9, cena calda, colazione e materiale per l’igiene personale. È accessibile a uomini e donne maggiorenni, sia italiani che stranieri, residenti o presenti sul territorio comunale. Il progetto prevede anche un potenziamento delle Unità di Strada per individuare e supportare chi vive in strada. Tra le attività svolte ci sono la distribuzione di sacchi a pelo, coperte e bevande calde e l'accompagnamento verso le strutture di accoglienza per chi sceglie di accedervi. Le Unità di Strada sono attive sette giorni su sette grazie alla collaborazione tra il Comune di Firenze, cooperative sociali e associazioni di volontariato.