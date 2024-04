A Firenze 4 centri polivalenti dedicati ai giovani

Firenze, 15 aprile 2024 - Quattro centri polivalenti, dedicati soprattutto ai giovani, dove potersi divertire, socializzare, fare musica, partecipare a incontri di formazione o di orientamento allo studio e al lavoro ma anche acquisire competenze digitali.

L'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Firenze ha avviato la procedura di selezione (che si concluderà il 30 aprile) per individuare i soggetti ai quali affidare, in concessione, quattro strutture, ovvero la ex Fila nel Quartiere 2, Il Kantiere e New Staz nel Quartiere 4 e il San Donato nel Quartiere 5. Tali luoghi, si legge in una nota, saranno aperti al pubblico per almeno cinque ore giornaliere per cinque giorni alla settimana, con un servizio di portineria e accoglienza anche per il controllo degli accessi e l'utilizzo degli spazi. È previsto uno spazio dedicato ai giovani dove a titolo gratuito sarà possibile svolgere anche attività libere e non strutturate. Le iniziative saranno sia a titolo gratuito che a pagamento ma sono previste tariffe agevolate. Ci sarà anche la possibilità di aprire un punto ristoro per i frequentatori. Tra le tutele che il Comune valuterà nella selezione degli operatori economici interessati, l'indicazione dei Ccnl di settore con l'obbligo, da parte del concessionario, di utilizzare i contratti indicati.

Inoltre l'aggiudicatario dovrà impegnarsi, in sede di presentazione dell'offerta, ad assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni all'occupazione giovanili con pari opportunità sia di genere che di inclusione lavorativa per persone con disabilità. "Sono spazi che tornano ad essere centrali nella vita culturale e associativa dei nostri quartieri, con una particolare attenzione per i giovani della nostra città - sottolinea l'assessore alle politiche giovanili Cosimo Guccione -. Con i quattro centri polivalenti i giovani avranno luoghi nei quali incontrarsi in maniera gratuita e fare attività musicali, culturali e ricreative".