"A fine febbraio 200 divise in più"

Cento agenti della Municipale hanno giurato e altrettanti arriveranno perché, come dichiarato dalla sindaca "a inizio febbraio inizieranno le selezioni con l’auspicio di andarle a completare nello stesso mese". È una giornata di festa quella allo stadio Ridolfi nel giorno – la scelta non è casuale – in cui si celebra San Sebastiano, patrono di tutte le polizie municipali d’Italia (e della Misericordia). I 100 agenti entrati in servizio sono 31 donne e 69 uomini, i più giovani sono nati nel 2004 e i più ‘anziani’ hanno 32 anni. Per l’occasione è stata consegnata la medaglia di bronzo al merito civile dal presidente della Repubblica all’agente Andrea Rossellini, che il 7 marzo 2017 si tuffò in Arno e salvò una ragazza di 19 anni. "Erano anni che non facevamo questa cerimonia e ringrazio il comandante per averla pensata – ha affermato Funaro –. Noi stiamo lavorando per assumere altri 100 agenti: inizieranno le prime chiamate e selezioni a inizio febbraio. Arriveremo a quota 200 agenti in più". L’obiettivo lungo il percorso del mandato, ha ribadito Funaro, "è arrivare ad avere 1000 agenti". Quello a Rossellini "è un riconoscimento importante, quando vengono compiuti atti che sono straordinari". "Abbiamo tenuto a fare questa cerimonia perché intendiamo stimolare il senso di appartenenza che ci aiuta anche a svolgere al meglio le nostre mansioni": ha detto il comandante Francesco Passaretti.

Niccolò Gramigni