Pasqua, Firenze a ritmo di techno: "Capitale della musica elettronica"

Firenze, 10 aprile 2023 – Si balla a ritmo di musica elettronica, tra paillettes e occhiali sgargianti, nella grande pista del Mandela Forum. Firenze è diventata per due giorni la capitale della techno grazie al Decibel Easter Special, un festival di caratura internazionale che ha portato in città i migliori dj del mondo. Dopo il grande successo per il Decibel Open Air di settembre alle cascine, ripetere l’iniziativa al chiuso al Mandela poteva sembrare un rischio, decisamente calcolato però vista la grande risposta di pubblico. La prima serata è andata rapidamente sold out, con migliaia di persone che hanno affollato la pista, illuminati solo dalle luci stroboscopiche del palco. Il format è semplice, due giorni, ieri e oggi, 10 aprile, 12 ore di musica no stop da mezzogiorno a mezzanotte. Ogni due ore in consolle si sono alternati grandi nomi della scena elettronica mondiale, capaci di richiamare persone da ogni parte d’Italia e d’Europa. Le due guest star della giornata di Pasqua sono state Deborah de Luca e Nina Kravitz, una coppia tutta al femminile che ha rispettato in pieno le aspettative, facendo ballare tutti i presenti ogni singolo istante. E anche l’atmosfera era di quelle da festival internazionale, allegria, collaborazione e tanta voglia di divertirsi, lasciando da parte tutti gli stereotipi sulla muscia da rave che ultimamente hanno tenuto vivo il dibattito su questo tipo di eventi. “E’ Pasqua, la musica e buona, non c’è motivo per non stare a divertirci – racconta Cinzia -. Il fatto che questi eventi ci siano più volte all’anno aiuta a far venire sempre più gente. Sono festival molto belli, e siamo felici che vengano fatti a Firenze”. “Un festival bellissimo – aggiunge Valerina -. Quando abbiamo visto la scaletta abbiamo deciso di venire con le mie amiche direttamente da Roma per non perdercelo. L’atmosfera è molto bella, e anche riuscire a stoppare gli impegni quotidiani per prendere una paio di giorni da dedicare ad amici e passioni è molto bello”. “La musica è bella, l’organizzazione è bella, è veramente una bellissima serata – conclude Chiara -. Ci stiamo divertendo molto, finalmente in Italia viene organizzato un festival come questo”.

E dopo la prima giornata da tutto esaurito, oggi si replica con altrettanti artisti e la solita carica di energia e voglia di fare festa. In consolle si alterneranno Marco Carola, Loco Dice, Ilario Alicante, Cloone, Chelina Manuhutu e The Florentian Cabaret, per un'altra lineup da festival internazionale che eleva Firenze tra le mete più ambite da ogni clubber.