Firenze, Decibel Easter edition: Pasqua al ritmo della musica elettronica: date, orari e scaletta

Firenze, 5 aprile 2023 – Firenze è pronta a ballare a ritmo di musica elettronica durante le vacanze di Pasqua, visto l’imminente arrivo di un nuovo festival dalla portata internazionale. Dopo i tanti successi firmati Decibel tra cui anche il Firenze Rocks e il Decibel Open Air, che ogni anno richiamano persone da tutta Europa, al Mandela Forum andrà in scena il Decibel Easter Edition. Mancano ancora gli ultimi biglietti, ma si stima che arriveranno circa 20mila persone nella due giorni di musica e divertimento.

Una due giorni, domenica 9 aprile e lunedì 10, all’insegna della grande musica techno con i migliori dj di tutto il mondo che sono pronti ad infiammare il pubblico fiorentino. La scaletta, già annunciata, presenta nomi del calibro di Nina Kraviz, Deborah De Luca, Chris Liebing, Marco Carola, Loco Dice e Ilario Alicante. Momento speciale e molto atteso dei fan sarà quando Marco Carola, Loco Dice e Ilario Alicante suoneranno insieme per ben quattro ore condividendo la console con la formula del b2b (un disco a testa), in questo caso specifico in modalità b3b.

Sia per domenica 9 aprile, che per lunedì, si consolida il classico format degli eventi Decibel, che iniziano alle 12 e finiscono alle 00.

Sono ancora disponibili i biglietti per entrambe le date singole, al prezzo di 47 euro l’uno. Disponibile anche il pacchetto per la due giorni, al prezzo di 76 euro e la convenzione di accessi e hotel a 179 euro. I biglietti sono acquistabili direttamente dal sito di Decibel o Ticketone.

Domenica 9 aprile

Sara Mozzillo (12-14)

Mattia Trani (14-15)

U.R. Trax (15-16.30)

Patrick Mason (16.30-18)

Chries Liebing (18-20)

Deborah De Luca (20-22)

Nina Kravitz (22-24)

Lunedì 10 aprile

Roberto Pagliaccia (12-14)

The Florentinian Cabaret (14-16)

Chelina Manuhutu (16-18)

Cloonee (18-20)

Marco Carola b3b Ilario Alicante b3b Loco Dice (20-24)