Firenze, 24 aprile 2020 - Il 25 aprile con La Nazione. Una data che rappresenta un momento chiave per la storia italiana. La liberazione dall'oppressione del nazifascismo segna il passaggio a una nuova vita per la nostra democrazia. Una voglia di libertà naturalmente diversa rispetto a quella che attendiamo trepidanti oggi ai tempi del lockdown da coronavirus.

Ma l'esigenza di rinascere, di ripartire, di riprenderci appunto la libertà è dentro ognuno di noi e dunque La Nazione vorrebbe raccontare queste emozioni con le testimonianze dei lettori attraverso una "diretta" di questo 25 aprile vissuto in casa, in giardino, al lavoro o, ancora, in servizio ad esempio come volontari per l'emergenza Covid-19.

Inviateci dunque a partire da sabato mattina via whatsapp al numero 331.6121321, le vostre foto, i vostri selfie, i video e le vostre riflessioni per vivere insieme questo momento e celebrare degnamente questa data così importante per noi italiani.