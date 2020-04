Viareggio, 25 aprile 2020 - Il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, questa mattina, ha deposto una corona al monumento ai caduti in via Garibaldi in occasione delle celebrazioni per la Liberazione.

A Pietrasanta il primo cittadino Alberto Giovannetti, insieme al senatore Massimo Mallegni, hanno deposto una corona ai caduti.

Pietrasanta

Anche a Massarosa cerimonia con la deposizione di una corona di fiori alla quale hanno preso parte solo il sindaco Alberto Coluccini e il presidente del consiglio comunale Claudio Marlia.

Massarosa

Cerimonie anche a Forte dei Marmi dove il sindaco Bruno Murzi, insieme con il comandante della polizia municipale, il presidente del consiglio comunale e un rappresentante dell'Anpi, hanno deposto corone di fiori ai monumenti ai caduti.

Forte dei Marmi

A Camaiore deposizione di una corona di allora, rose e garofani presso il Monumento ai caduti a Marignana da parte del sindaco Alessandro Del Dotto, del presidente del Consiglio Comunale Andrea Favilla e della presidente della sezione locale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Stefania Brunini.

Camaiore

Ecco il videomessaggio di Gregorio Costantino, sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Forte dei Marmi:

Questo invece il messaggio del sindaco di Seravezza, Riccardo Tarabella, in occasione della Festa della Liberazione 2020: