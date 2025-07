12 luglio, tempo di vacanze. Ai fiorentini piacciono le classiche: quasi il 40% andrà al mare

Firenze, 10 luglio 2025 – Dove trascorreranno le vacanze estive i fiorentini? Per rispondere a questa domanda, MetaFirenze ha lanciato un’indagine nella propria community digitale, raccogliendo 257 risposte da parte di cittadini, lavoratori e abitanti dell’area fiorentina. I risultati dell’indagine sulla destinazione dell’estate 2025 parlano chiaro: il 39,7% andrà al mare in Italia, il 22,2% all’estero (Ue o fuori Ue), il 16,7% degli intervistati resterà in città, il 12,8% ha optato per altre mete italiane (montagna, borghi, città) mentre l’8,6% non ha ancora deciso. Dunque la destinazione più scelta resta quindi il mare italiano, ma oltre un cittadino su sei ha dichiarato di voler restare a Firenze, mentre un altro 22% ha optato per mete estere. Una parte minoritaria, ma significativa, è ancora indecisa o orientata verso borghi, città d’arte e località di montagna.

Sempre in tema di vacanze, chi si sposta su quattro ruote, preferisce non varcare i confini regionali. I nuovi camperisti toscani scelgono infatti la Toscana per i loro primi viaggi. Tra i trend più evidenti osservati in questo inizio 2025 da Caravanbacci, storica concessionaria toscana con oltre 50 anni di esperienza nel settore del turismo all’aria aperta e di rilievo in ambito italiano, c’è la crescita del turismo di prossimità. Per chi si avvicina per la prima volta al camper, la Toscana resta la meta ideale: conosciuta, sicura, ricca di itinerari facili e con un’offerta enogastronomica, e la possibilità di integrare percorsi a piedi o in bici che fanno la differenza. "I camperisti che vengono da noi per la prima esperienza — racconta Paolo Bacci — nella maggior parte dei casi scelgono di rimanere in Toscana. È una scelta dettata dal buonsenso: si vogliono godere il mezzo, capire come funziona la vita in camper, senza affrontare lunghi viaggi. I weekend di tre giorni tra le colline, i piccoli borghi, le strade del vino o dell’olio sono quelli che funzionano di più. Ci si ferma, si scopre, si assaggia. È un modo di vivere il territorio molto più autentico anche in lunghi viaggi".

Si annuncia però anche un’estate a tutto sport: la passione per il tifo orienta le vacanze degli italiani. Secondo CamperDays, il 46% della Gen Z sarebbe disposto a partire per seguire dal vivo tornei e competizioni del cuore, con il calcio al primo posto tra gli sport più seguiti. CamperDays, la piattaforma di noleggio camper leader in Europa, ha deciso di proporre cinque itinerari on the road per vivere un’estate tra le meraviglie d’Oltralpe, unendo così l’emozione dello sport all’avventura.

Eccoli:

Lago di Bachalpsee, facilmente raggiungibile in camper dalle città di Berna e da Thun, è conosciuto come la “gemma blu” delle Alpi Bernesi.

La Sarraz: a breve distanza da Losanna e da Ginevra, è un affascinante borgo medievale del Canton Vaud.

Windhaus - Appenzell: un itinerario consigliato nella Svizzera settentrionale in camper parte da Wildhaus, un tranquillo villaggio alpino, e conduce fino ad Appenzell, celebre per il suo centro storico costellato di case color pastello, attraversando vallate verdeggianti, colline punteggiate da chalet in legno e pascoli dalla bellezza senza tempo.

Entlebuch: nel cuore della Svizzera centrale, tra Lucerna e il passo del Brünig, si trova la prima riserva della biosfera, Patrimonio Unesco del Paese dal 2001: un’area protetta di oltre 400 km quadrati, fatta di torbiere, pareti rocciose carsiche, pascoli alpini e foreste rigogliose.

Zurigo e dintorni: elegante, cosmopolita e verdissima, Zurigo è la città perfetta per chi cerca un mix di cultura, design e natura.

Inoltre, per esplorare il legame sempre più forte tra viaggi e passione sportiva, ha commissionato un’indagine all’istituto di ricerca Censuswide. È emerso che il turismo sportivo è sempre più popolare tra gli italiani. Sarà proprio per il suo straordinario potere unificante che il 38% del campione dichiara di aver già effettuato un viaggio - sia in Italia sia all’estero - per seguire dal vivo il proprio sport del cuore, con un picco tra i Millennial (51%). Altrettanto significativo è che il 36% si dice interessato a prenotare una vacanza in futuro per assistere ad un evento sportivo, con maggior interesse da parte delle donne (38%) contro gli uomini (34%). Inoltre, in questo ambito vincono i Gen Z che si dimostrano i più propensi a combinare sport e viaggi con il 46% delle risposte. La top 5 degli sport che più trainano il settore del turismo. Al primo posto figura il calcio, che si conferma il re indiscusso degli sport in Italia, che ottiene il 46%, un dato che sale leggermente al 51% per la fascia tra i 35 e i 55 anni. A seguire il tennis, che sta vivendo un vero e proprio Rinascimento, con il 21% delle scelte: si tratta di uno sport particolarmente apprezzato dalle generazioni meno giovani tanto che la percentuale sale al 24% per gli over 55. In terza posizione, a trainare i viaggiatori in giro per l’Italia e oltralpe sono i motorsport, selezionati dal 13% del campione (con un +17% per la Gen Z), e il Mugello col MotoGp ne sa qualcosa. Infine, il nuoto e la pallavolo si posizionano a pari merito al quarto e al quinto posto, con il 10%. Più specificatamente, il nuoto sale al 14% per i Millennial, mentre la pallavolo ha un forte appeal tra la Gen Z con il 19%.