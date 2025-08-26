“Lo Squalo” compie 50 anni e torna sul grande schermo a Firenze

Firenze, 26 agosto 2025 - Lo Squalo, il capolavoro di Steven Spielberg, che ha spaventato e appassionato intere generazioni, torna al cinema, sullo schermo dell’arena estiva Cinema nel Chiostro, nella versione restaurata in 4K. La pellicola originale, digitalizzata, offre immagini più nitide, maggiore profondità, colori più ricchi e un dettaglio più realistico, che si avvicina di più alla visione del regista. Un film, viene spiegato, “che ha fatto la storia del cinema viene così preservato, permettendone la visione alle generazioni future, che ne possono apprezzare la tensione e la cura tecnica. Il film è noto per essere stato il primo grande lungometraggio girato interamente in mare aperto, con le riprese effettuate perlopiù sull’isola di Martha’s Vineyard. Una sfida logistica enorme per l’epoca, che ha però contribuito in modo decisivo al suo realismo e alla sua tensione crescente. Lo Squalo è anche un film di volti indimenticabili. Roy Scheider è il capo Brody, Richard Dreyfuss interpreta l’oceanografo Hooper e Robert Shaw regala una performance straordinaria nei panni del cacciatore di squali Quint. Ma la vera star è lo squalo meccanico 'Bruce', che funzionava a intermittenza, costringendo Spielberg a mostrarlo meno spesso, cosa che ha contribuito ad aumentare la suspense in modo geniale”. Cinema nel Chiostro, si legge in una nota, “è un progetto a cura di Spazio Alfieri, realizzato in collaborazione con il Comune di Firenze – Estate Fiorentina e, per il secondo anno consecutivo, con Museo Sant’Orsola, che ospita l’arena negli spazi dell’ex convento. Grazie a Cinema revolution del Mic, film italiani ed europei a 3,50 euro”. L'ingresso è da via Guelfa, all'interno del complesso museale di Sant’Orsola. Le proiezioni, si spiega ancora nella nota, iniziano alle ore 21.15. Il biglietto intero costa 8 euro, il ridotto 'Cinema revolution' 3,50 mentre il ridotto per i soci di UniCoop Firenze 6 euro.