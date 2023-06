Libriamoci, alle Murate di Firenze al via la rassegna culturale estiva

Firenze, 6 giugno 2023 - Estate di letture e divertimento alle Murate. E' al via, infatti, mercoledì 7 giugno la prima edizione della rassegna “Libri-Amoci al Caffè letterario”, alla quale parteciperanno case editrici come la storica Nardini, Posto Seguro ed altre indipendenti che presenteranno i libri dei propri autori. Non mancheranno giornalisti e personaggi del mondo dell'editoria che si avvicenderanno fino alla prima settimana di settembre, quando si terrà una serata finale di ringraziamento.

“Crediamo molto alla prima edizione di 'Libri-Amoci al Caffè Letterario' - spiega Silvia Papucci, vice presidente di SPManagement Arte Cultura Spettacolo, l'associazione culturale che da inizio 2023 collabora con il Caffè Letterario Le Murate all'organizzazione degli eventi culturali, tra cui appunto la nuova rassegna letteraria. “Vediamo la voglia di riprendersi gli spazi in città e la gioia di presentare libri anche nel periodo estivo e per questo – conclude Papucci - ringraziamo le case editrici, giornalisti e gli autori che già hanno riempito tutte le date disponibili, questo ci riempie di soddisfazione”.

Gli incontri, a ingresso libero, si terranno a partire dalle 18.30. Primo appuntamento è quello di mercoledì 7 giugno con la presentazione del libro 'Nel mondo come isole nel mare', della scrittrice pratese Silvia Grifoni. Segue, giovedì 8 giugno, sempre alle 18.30, 'La fine del mondo (non) è vicina. Perché il mondo non deve farci paura' del saggista Fabrizio Corgnati. La prossima settimana, invece, è la volta del libro di Marino Collacciani, 'Francamente Franco. Il vero volto di Califano'. Collacciani, autore di scoop memorabili (fu il primo a dare notizia del massacro del Circeo e dell'arresto di Enzo Tortora), amico per anni di Califano, nel volume traccia un inedito e autentico ritratto del cantautore.