Firenze, entra nel vivo Villa Vittoria Cultura

Firenze, 5 giugno 2023 - Con il mese di giugno entra nel vivo Villa Vittoria Cultura, la rassegna culturale nata da un’idea dell’imprenditore Giovanni Fittante e realizzata in collaborazione con Firenze Fiera e la Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Questa settimana doppio appuntamento, il mercoledì con la presentazione di un libro che affronterà da un punto di vista storico il dramma ucraino e il giovedì con il talk Firenze domani, in cui gli ospiti proveranno a fare proposte e si confronteranno sul tema dell'ambiente con un occhio allo sviluppo della città. Il 7 giugno alle 18 è in programma la presentazione del libro di Robert Conquest “Raccolto di dolore”, edito da Rizzoli. Ecco la presentazione: "Pubblicato per la prima volta nel 1986, Raccolto di dolore è stato il primo libro a parlare in maniera esplicita di grande carestia organizzata, rompendo così la congiura del silenzio e costringendo il mondo accademico e l’opinione pubblica in generale a fare i conti con il più colossale e impressionante occultamento della storia contemporanea. Su incarico dell’Università di Harvard, Conquest realizza il primo resoconto storico di una delle più drammatiche e devastanti serie di eventi del mondo moderno: l’atroce moria per fame che tra il 1932 e il 1933 uccise in Ucraina milioni di persone. E oggi che l’invasione russa dell’Ucraina rimette in discussione l’indipendenza nazionale, questo libro di ricerca, che è anche una storia appassionata, riconferma più che mai il proprio valore".

Introduce il presidente Giovanni Fittante e intervengono lo studioso e accademico Federigo Argentieri, il professore Cosimo Ceccuti, Olena Ponomareva, docente ucrainistica e Giorgio Petracchi, docente di Storia delle relazioni internazionali. L'8 giugno alle 19 il talk "Mettiamo radici. Opinioni a confronto sulle nuove piantumazioni e sul futuro dei 'polmoni verdi' cittadini". Interverranno l'assessore Andrea Giorgio, Luca Ghezzi (Dimensione Verde), Ugo Dattilo (Eutropia Architettura), Massimo Sabatini (Arkea) e il presidente Giovanni Fittante. Nell'occasione verrà presentata l'iniziativa "Grazie seme".

Nic.Gra.