Il 10 maggio a Firenze la festa dell'età libera

Firenze, 8 maggio 2025 – Il 10 maggio a Firenze, i Centri dell'età libera del Quartiere 5, Viuzzo delle Calvane, Lippi-Ponte di Mezzo, Rifredi-Romito-Vittoria, La Mimosa, Il Tabernacolo e Insieme per Brozzi, ospitano la festa dell'età libera, in programma proprio al centro La Mimosa, che si trova in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. La festa inizierà, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, alle ore 15.30. Mezz'ora più tardi ci sarà lo spettacolo di musica con Martina Lovati Duo. Spazio anche al saluto delle autorità e alle informazioni delle attività dei centri per l'età libera. Alle 17.30 ci sarà poi la merenda a cura del centro La Mimosa e della sezione soci Coop Firenze Nord Ovest. L'ingresso è gratuito: per informazioni si può contattare il numero 055 2767050. Nella stessa data, dunque il 10 maggio, ma al Quartiere 2 tornerà anche Bimbimbici, la manifestazione organizzata da Fiab Firenze Ciclabile con la collaborazione di UniCoopFirenze e del Quartiere 2. L'evento è in programma nei giardini Niccolò Galli. La partenza è prevista alle ore 16 con 'LaLentissima', la sfida in bici dove vince chi va più piano, per educare al tema della moderazione della velocità dei mezzi a motore. Un'ora più tardi partirà invece la pedalata fino a piazza delle Cure, accompagnati dalla pattuglia dei vigili in bicicletta. Tra gli appuntamenti da segnalare, nel Quartiere 3, dal 9 all'11 maggio medici dei Lions ed altri volontari saranno a disposizione della cittadinanza gratuitamente per delle visite mediche specialistiche di vario tipo. Per prenotare è necessario recarsi il 9 e il 10 maggio dalle ore 10 alle ore 17 presso il gazebo dei Lions installato in piazza Bartali (davanti alla Coop di Gavinana).