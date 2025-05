A Firenze la 14/a edizione della 'Camminata sui sentieri della libertà'

Firenze, 7 maggio 2025 – L'8 maggio a Firenze si svolgerà la 14/a edizione della manifestazione 'Camminata sui sentieri della libertà', rivolta la conoscenza storica ed emotiva dei e sui luoghi che furono teatro della vita partigiana e delle battaglie combattute per la Liberazione dei territori e la conquista della Libertà. La camminata, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, “avrà come obiettivo il Casolare Cavicchi di Pian d’Albero percorrendo in parte il sentiero della Memoria Monti Scalari e Pian d'Albero per celebrare degnamente l’80° anniversario della strage di partigiani e civili che fu compiuta il 20 giugno 1944 per mano nazifascista. La mattinata sarà arricchita da momenti testimoniali e culturali (canto e teatro)”. Nel dettaglio il ritrovo e la partenza è prevista alle ore 9.30: mezz'ora più tardi ci sarà la sosta al Cippo di Gamberaia e poi l'arrivo, dalle ore 10.45, al rifugio di Fontesanta. Questo è il programma delle 10.45: sono previsti i saluti istituzionali, l'intervento musicale de 'I fratelli Rossi' e le testimonianze sulla brigata Sinigaglia e le sue azioni in Fontesanta. Alle ore 13 è prevista la partenza per il rientro verso Antella con soste al Lonchio e a Villa Valori. Alle ore 14.30 ci sarà l'arrivo ai giardini di Antella. In caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà nei locali del cinema Crc di Antella. Hanno collaborato all'iniziativa le sezioni soci Unicoop Firenze-Rignano sull'Arno, Bagno a Ripoli e Gavinana che contribuiscono per il ristoro. Tra i partner anche il gruppo trekking di Bagno a Ripoli che fornisce guida e assistenza durante il percorso. La Vab di Rignano sull'Arno, la Misericordia di Antella, la Fratellanza popolare di Grassina forniscono i mezzi fuoristrada e l'assistenza per raggiungere Pian d'Albero per i non deambulanti. Il circolo Arci Cellai “Guglielmo Ghiandelli” per la preparazione dell'evento.