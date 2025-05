Humanitas, in mostra a Firenze le sculture di Andrea Roggi

Firenze, 7 maggio 2025 - Pace tra i popoli e solidarietà. Attorno a questi temi si sviluppa 'Humanitas - La Forza dell'Amore', mostra che racconta la carriera dell'artista toscano Andrea Roggi. Dal 10 maggio all'8 agosto il complesso della basilica di San Lorenzo ospiterà nove opere in bronzo dell'artista, distribuite tra il chiostro e il piazzale esterno. A Firenze l'artista aveva già dedicato la scultura l'Albero della Pace, per commemorare le vittime della strage di via dei Georgofili. La mostra Humanitas, curata dalla storica dell'arte Laura Speranza, include la prima statua bronzea antropomorfa, Atman, realizzata negli anni Ottanta, ed eseguita secondo la tecnica della fusione a cera persa ma anche l'ultima realizzata, Energia della Conoscenza. C'è anche un grande globo terrestre - realizzato a traforo, con girotondi di persone, bambini, uomini e donne - che celebra la diversità umana. Intitolata Imagine all the people, è ispirata alla celebre canzone di John Lennon. L’Albero della Pace è una scultura di bronzo con base in travertino. L’opera, alta 4,40 metri, è stata realizzata con la tecnica della fusione a cera persa, fusione dinamica e patina a fuoco, e si tratta di un pezzo unico.