Dentro la cripta del Duomo Iniziativa del Touring club

Da venerdì 9 a a domenica 11 giugno i luoghi ’Aperti per voi’ del Touring Club Italiano si animano per ’Aperti per voi sotto le stelle’: aperture prolungate, straordinarie ed eventi speciali per rendere la bellezza, l’arte e la cultura accessibili a tutti. Per tre giorni a Massa, e in tutta Italia, grazie ai preziosi soci volontari del Touring, sarà possibile conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese: palazzi storici, chiese, monumenti, aree archeologiche si animeranno con eventi e aperture serali. A Massa l’iniziativa sarà l’occasione per un’apertura eccezionale: venerdì 9 e domenica 11, alle ore 16.30 e alle 18, si andrà alla scoperta della cripta del Duomo con il suggestivo sepolcreto della famiglia Cybo Malaspina. La tomba sarcofago di Eleonora Malaspina sarà l’occasione per raccontare la storia e le vicende di questa importante famiglia che si intreccia con il racconto storico della città. L’evento è su prenotazione con donazione a sostegno del Touring Club Italiano.

’Aperti per voi sotto le stelle’ è frutto della ultradecennale esperienza del progetto ’Aperti per voi’ del Touring Club Italiano nell’accogliere continuativamente, grazie ai suoi soci volontari, cittadini e turisti in siti d’arte e cultura altrimenti inaccessibili al pubblico o aperti con limitazioni di orario. Dal 2005, sono oltre 21 milioni i visitatori accolti, di cui 1,5 milioni solo nel 2022; oggi sono oltre 1600 i soci volontari attivi in tutta Italia e 85 i luoghi aperti in 35 città italiane in 14 regioni. Con il progetto ’Aperti per voi’ da 18 anni il Touring Club Italiano vuole sensibilizzare all’esperienza di cittadinanza attiva, diffondendo la consapevolezza che i patrimoni del nostro Paese siano un bene condiviso e sia compito di tutti prendersene cura.