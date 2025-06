Libernauta, oltre 250 ragazzi protagonisti a Firenze

Firenze, 3 giugno 2025 – Libernauta, lo spazio di “libera navigazione” dedicato a ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni, si avvia alle battute finali della sua ventiquattresima edizione con la tradizionale premiazione di fine anno. Nato per promuovere il piacere della lettura tra gli adolescenti, nel corso del tempo il progetto si è evoluto, offrendo occasioni per esplorare nuovi e diversi linguaggi narrativi e creando legami tra lettrici e lettori di tutta l’area metropolitana. Dal 2000 a oggi hanno partecipato a Libernauta oltre 19.000 ragazzi, con il coinvolgimento ogni anno di più di 30 scuole secondarie di secondo grado e oltre 40 biblioteche della Città metropolitana di Firenze e del Mugello.

"Libernauta è un progetto consolidato di promozione della lettura, capace di superare molti degli stereotipi e pregiudizi che spesso vengono attribuiti agli adolescenti tra i 14 e i 19 anni. Questo programma mette in evidenza non solo le loro reali capacità, ma anche la loro apertura e disponibilità ad accogliere e partecipare attivamente a iniziative culturali progettate su misura per le loro esigenze e sensibilità. La diffusione della lettura, soprattutto tra le giovani generazioni, non è solo un semplice obiettivo, ma una vera e propria priorità, perché dà vita a un percorso di crescita e di conoscenza fondamentale per costruire un futuro più consapevole, critico e culturalmente ricco”, dichiara la sindaca del Comune di Scandicci Claudia Sereni.

L’edizione di quest’anno ha registrato oltre 250 iscritti, con 46 animazioni realizzate nelle scuole del territorio fiorentino e del Mugello. In totale, sono stati coinvolti più di 500 studenti, che hanno presentato circa 170 recensioni, individuali e di gruppo. Ai laboratori dedicati alla creazione di recensioni crossmediali hanno partecipato cinque classi prime provenienti da quattro scuole fiorentine. Nel mese di aprile, due classi dell’Itt Marco Polo di Firenze hanno inoltre avuto l’opportunità di incontrare Micol Beltramini, coautrice della graphic novel Heartbreak Hotel. La premiazione, che si svolgerà il 4 giugno alle ore 15 all’auditorium di piazza della Resistenza a Scandicci, avrà come ospiti speciali Elaide Garufi, giovane appassionata di lettura, scrittura e scienze. A soli 14 anni, Elaide ha ideato, progettato e realizzato Dèmadè – Liberi di Libri, il primo festival letterario per ragazzi a Livorno, ospitato nella storica Fortezza Vecchia nel maggio 2025. Accanto a lei, anche Alessandro Pasquinucci, autore di The Screen. Impresso nei miei occhi (Pelledoca Editore), un thriller tecnologico che esplora le insidie del web e la ricerca della verità, spingendo a riflettere sul suo lato più oscuro. Il romanzo è uno dei titoli selezionati per la quindicina di questa edizione di Libernauta. I premi di questa edizione Come per le scorse edizioni, la miglior recensione della categoria “Singoli” sarà pubblicata sulla rivista Liber. I vincitori della categoria 'Gruppi' si aggiudicheranno un viaggio a Rimini per partecipare al Festival Mare di Libri. Tra gli altri premi che saranno consegnati ai ragazzi: buoni Libraccio per l’acquisto di libri, biglietti omaggio per gli spettacoli del Teatro della Pergola e del Teatro di Rifredi, grazie alla Fondazione Teatro della Toscana, abbonamenti alla stagione teatrale dell’Associazione Firenze dei Teatri, biglietti omaggio per il Maggio Musicale Fiorentino. Libernauta è un progetto promosso da Comune di Scandicci, Comune di Firenze, Sdiaf e Sdimm, che ha ottenuto il patrocinio del Miur, della Città metropolitana di Firenze e della Regione Toscana, ed è organizzato dalla biblioteca di Scandicci e realizzato da Cooperativa Eda. Tra i partner: Liber, rivista specializzata sull'editoria per ragazzi, Il blog Qualcunoconcuicorrere e il Festival Mare di Libri di Rimini.