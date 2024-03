Firenze Rocks, nuovi nomi: The Struts e Night Verses

Firenze, 13 marzo 2024 – Firenze Rocks annuncia due nuovi grandi nomi che si aggiungono alla lineup dell’edizione 2024, i The Struts e i Night Verses saliranno sul palco della Visarno Arena di Firenze nella giornata di sabato 15 giugno prima dei Tool, headliner della giornata.

The Struts

Firenze Rocks riporta sul palco la band britannica The Struts, noti per la loro imponente presenza scenica. Negli anni i The Struts hanno aperto per i Rolling Stones, i Foo Fighters e i Guns N' Roses, hanno suonato in festival importanti come il Lollapalooza e il Governors Ball e sono stati headliner dei loro tour mondiali. Il gruppo rock britannico, il cui nome deriva da un commento spontaneo sulla loro sfrenata presenza scenica, si è guadagnato una reputazione globale come gruppo imperdibile dal vivo. La band, composta dal cantante Luke Spiller, dal chitarrista Adam Slack, dal bassista Jed Elliott e dal batterista Gethin Davies, si è formata a Derby in Inghilterra nel 2012. Irrompendo sulla scena con Could Have Been Me, da allora hanno pubblicato tre album (che comprendono collaborazioni con personaggi di spicco come Robbie Williams, Kesha, Tom Morello e Joe Elliott e Phil Collen dei Def Leppard), si sono guadagnati il primo posto nella Viral Top 50 di Spotify, sono apparsi in show come The Tonight Show with Jimmy Fallon e Jimmy Kimmel Live!, hanno ottenuto più di 850 milioni di streaming on-demand e hanno registrato sold out in tutto il mondo.

Night Verses

Oltre ai The Struts, la giornata del 15 giugno porta sul palco della Visarno Arena i Night Verses. La band californiana, dotata di una grandissima capacità creativa, è rinomata per aver sconvolto le regole del progressive metal. Provenienti da Fullerton in California, hanno galvanizzato gli ascoltatori per la prima volta con il loro EP del 2012 Out Of The Sky, fondendo prog, alt-metal, post-rock ed elettronica ambient. Hanno continuato ad affinare il loro talento compositivo e la loro musicalità di genere nel loro debutto Lift Your Existence del 2014. Dopo il grande successo di critica che ne è seguito, sono tornati nel 2016 con il secondo disco Into The Vanishing Light, prodotto dal produttore Ross Robinson (Slipknot, At The Drive In). L'album è stato il primo pubblicato dalla band dopo la firma con Equal Vision Records e ha segnato il loro ultimo album con un cantante. La band ha pubblicato il suo primo album strumentale nel 2018, con l'acclamato From The Gallery Of Sleep, che li ha consacrati come innovatori senza paura e che sfidano i generi. Ora, dopo un'attesa di 5 anni, sono tornati con un doppio album, Every Sound Has a Color In The Valley Of Night il 15 settembre 2023.