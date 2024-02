Firenze Rocks, alla Visarno Arena sbarcano i dEUS

I "dEUS" al Firenze Rocks. La rinomata band belga "dEUS" fa il suo ritorno in Italia dopo il memorabile concerto del 2023 a Milano. E lo fa alla Visarno Arena, ’casa’ del Firenze Rocks, nella giornata di sabato 15 giugno prima dei "Tool", headliner della giornata.

Il gruppo, fondato nel 1991 da Tom Barman, Stef Kamil Carlens (che abbandonerà nel 1997), Klaus Janson, Jules deBorgher, a cui si aggiunge per un breve periodo il chitarrista e pittore Rudy Trouvé, non ha mai avuto una vera e propria filosofia. O meglio non l’ha mai voluta. Il lavoro di debutto, "Worst Case Scenario", viene talvolta considerato uno degli album più influenti degli anni Novanta, e rivela già completamente l’eclettismo stilistico di questa band. Nell’album, infatti, si trovano elementi che ricordano "Sonic Youth", "Yo La Tengo" e "Pixies", composti in un art rock arricchito di soluzioni jazz e sperimentali. "How To Replace It", l’ottavo album in studio e il primo in dieci anni uscito il 17 febbraio dell’anno scorso, è distintivo e inventivo, melodico ma decisamente fuori dagli schemi. Così come fuori dagli schemi sarà il live fiorentino per cui sono già disponibili i biglietti (Ticketmaster Italia, Ticketone e Vivaticket).

Con la sua sesta edizione, Firenze Rocks dimostra ancora una volta la sua capacità di presentare sul palco della Visarno Arena le star più attese della musica mondiale. Giovedì 13 giugno, gli headliner saranno gli "Avenged Sevenfold".