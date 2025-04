Firenze, in scena ‘La Notte dei Ponti’ al Goldoni

Firenze, 15 aprile 2025 - In occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione (1945–2025), La Compagnia delle Seggiole presenta “La Notte dei Ponti di Firenze”, una lettura drammatizzata dedicata alla tragica notte tra il 3 e il 4 agosto 1944, quando i ponti fiorentini – simboli della città e della sua storia – vennero fatti saltare in aria dalle truppe tedesche in ritirata. Andrà in scena all’ex Cinema Goldoni in Via dei Serragli 107 Firenze il 24 aprile alle ore 21.

Uno spettacolo intenso e toccante, che intreccia storia e memoria, per riportare alla luce le voci e le immagini di quei momenti drammatici. A cura di Sabrina Tinalli, con Fabio Baronti, Luca Marras e Sabrina Tinalli. L’allestimento è firmato da Fiammetta Perugi e Vanni Cassori, mentre il video editing è a cura di Andrea Nucci.

