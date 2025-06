2 giugno, a Pratolino la Costituzione spiegata ai bambini

Firenze, 2 giugno 20025 - Con “Un Parco di Musica ed altre storie” prosegue l’impegno per coordinare e dare continuità alla presenza di eventi di musica, danza, teatro, letture ed altro presso il Parco Mediceo di Pratolino sia presso lo spazio appositamente dedicato sia in forma itinerante nel parco. Coordinato da Music Pool con la partecipazione di tanti festival ed operatori dell’area fiorentina per questo 2025, la rassegna inizia con un grande appuntamento pensato per la speciale ricorrenza del 2 giugno, realizzato in collaborazione con La Nottola di Minerva. Tra i protagonisti Stefano Massini, scrittore, drammaturgo e narratore italiano, noto per la sua capacità di intrecciare storia, attualità e letteratura in una narrazione avvincente e profondamente umana, impegnato in una sua riflessione sulla Repubblica col tratto consueto dei suoi racconti in teatro e in televisione. Per l’occasione sarà accompagnato dal musicista Luca “Roccia” Baldini.

Gli appuntamenti della giornata: alle ore 10:30 l’esibizione della Filarmonica Otello Benelli di Vergaio, alle 11:30 l’intervento di Stefano Massini con Luca “Roccia” Baldini, dalle ore 15 letture e racconti itineranti nel parco in collaborazione con La Nottola Di Minerva. Il Racconto De La Scelta - Voci Di Resistenza con Letizia Fuochi e Frank Cusumano. Incursioni musicali di Meissa Duo - Alda delle Lucche e Giulia Fidenti. La Costituzione Raccontata Ai Bambini è in collaborazione con Catalyst Teatro, sarà presente l’autrice Anna Sarfatti. La giornata prenderà avvio con l'esibizione della Filarmonica Otello Benelli di Vergaio, una delle bande più rappresentative della Toscana musicale e, dopo il pranzo presso la Locanda del Parco, proseguirà con un percorso in alcuni dei luoghi più simbolici ed evocativi del Parco. Si susseguiranno la presentazione di alcuni brani del disco La Scelta - Voci di Resistenza di Letizia Fuochi e Frank Cusumano, un concept album di undici tracce resistenti: dalla nostra lotta partigiana alla guerra civile spagnola, dalla brutalità del golpe di Pinochet alla tragedia dei desparecidos argentini. La serata prosegue poi con la Compagnia teatrale Catalyst com “la Costituzione raccontata ai bambini” dai testi di Anna Sarfatti e di Gherardo Colombo, testo e regia di Riccardo Rombi, con la presenza dell’autrice Anna Sarfatti e le incursioni musicali di Meissa duo (Alda delle Lucche e Giulia Fidenti (sax). Ingresso gratuito