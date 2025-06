Al Poggio Imperiale una giornata su Piero Calamandrei: tra memoria, libertà, Costituzione

Firenze, 3 giugno 2025 – Si svolgerà venerdì 6 giugno, a partire dalle 9, nella splendida cornice del Salone delle Feste di Villa Mediceo Lorenese del Poggio Imperiale, il convegno “Piero Calamandrei: Libertà e Costituzione”, con il quale il Circolo Culturale Piero Gobetti intende rendere omaggio alla figura del giurista, politico e padre costituente. L’iniziativa, patrocinata tra gli altri dall’Ordine degli Avvocati di Firenze, è stata ideata dal Segretario del Circolo Roberto Badulato, in collaborazione con Giorgio Fiorenza, presidente dell’Educandato Statale SS. Annunziata, che ospita l’iniziativa.

“Questo evento è scaturito da un’idea condivisa con il Dottor Fiorenza – dichiara Badulato –. Ad entrambi è sembrato fortemente attuale e interessante proporre un focus su Piero Calamandrei, ponendo attenzione particolare alcuni punti salienti: all’inizio dell’incontro sarà proiettato il filmato del discorso di Calamandrei agli studenti milanesi del gennaio 1955, una lectio magistralis che racchiude i più importanti contenuti di Calamandrei storico, politico e padre costituente. Proseguiremo poi approfondendo la figura del noto giurista, grazie alla presenza tra i relatori della nipote Silvia Calamandrei e di Marcello Rossi, attuale direttore della Rivista Il Ponte, che fu fondata da Calamandrei stesso nel 1947. Al convegno saranno presenti anche diverse classi dell’Educandato e ciò rappresenta per loro una bellissima opportunità per avvicinarsi ad una figura di grande rilievo nel panorama storico politico italiano”.

Sarà lo stesso Marcello Rossi a presiedere il convegno, che vanterà figure di spicco del panorama accademico e culturale come Paolo Bagnoli, che traccerà il “Profilo politico di Piero Calamandrei”; Matteo Mazzoni, direttore dell’Istituto Toscano della Resistenza, con un intervento dedicato a “Calamandrei nell’Italia all’uscita dalla guerra totale”; Silvia Calamandrei, sul tema “Calamandrei poliedrico nella fruizione del nuovo millennio”; Andrea Becherucci (degli Archivi storici dell’Unione Europea), che parlerà di “Piero Calamandrei ed il federalismo europeo”; Alessandro Traversi, avvocato penalista, sul tema “Piero Calamandrei: Avvocato e Giurista”. L’apertura della mattinata prevede i saluti istituzionali di Giorgio Fiorenza, Paola Pasquinuzzi per l’Ordine degli Avvocati, e Roberto Badulato per il Circolo Piero Gobetti.

La giornata rappresenta un’importante occasione di approfondimento culturale e civile, rivolta principalmente alle nuove generazioni, con la partecipazione attiva delle classi dell’Educandato. Un momento per riscoprire e riflettere sull’attualità dei valori costituzionali attraverso la figura di uno dei più lucidi interpreti della democrazia italiana.