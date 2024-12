A Firenze eventi con Babbo Natale e la Befana

Firenze, 12 dicembre 2024 - In vista del Natale a Firenze il Comune, Confcommercio e EdiliziAcrobatica hanno organizzato due appuntamenti. Il 15 dicembre, alle ore 11,30 Babbo Natale si calerà dalla facciata di Palazzo Vecchio, in piazza della Signoria, per portare le caramelle ai più piccoli. Il 6 gennaio, sempre alle 11,30, sarà la volta della Befana che scenderà dall'alto in piazza della Repubblica. In entrambi i casi parteciperanno la sindaca Sara Funaro, il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano e il direttore Franco Marinoni.

“Siamo orgogliosi di riproporre queste iniziative che incarnano lo spirito del Natale - dichiara Cursano - Sono due eventi da segnare in calendario per vivere insieme le feste tra emozione, tradizione e lo spettacolo unico della città di Firenze”. “Partecipare a un evento così speciale per Firenze è per noi motivo di grande gioia - aggiunge Anna Marras, ad di EdiliziAcrobatica -. Vogliamo condividere con la città e i suoi abitanti la magia del Natale, portando un sorriso dall’alto, che raggiunga il cuore di tutti”.