Mercatini di Natale a Firenze, ecco dove

Firenze, 6 dicembre 2024 – I mercatini di Natale sono tornati ad animare vie e piazze tra casette nordiche, luminarie, mercati straordinari ed eventi speciali che accendono e catapultano la città nel pieno dello spirito natalizio. Alcuni sono ormai entrati nelle tradizioni cittadine dell’Avvento, altri sono delle vere e proprie novità. Ma andiamo per ordine. A Firenze è tornato il tradizionale Weihnachtsmark di piazza Santa Croce. Fino al 22 dicembre gli oltre cinquanta stand ospitati nelle caratteristiche casette di legno, porteranno i profumi e i sapori tipici con prodotti di artigianato artistico e cibi tradizionali provenienti da tutta Europa.

A Novoli, invece, il Natale accende il quartiere San Donato con tante proposte per grandi e piccini. Nella piazza del centro polifunzionale, fino al 6 gennaio (tutti i giorni dalle 10 alle 19,30), ecco tante casette di legno con idee regalo, prodotti artigianali ed ottimo street food. Non solo. Da domani 7 dicembre alle 15 si accendono i riflettori sulla pista di pattinaggio al parco di San Donato. Si tratta della terza edizione del Christmas Village, che proseguirà fino al 19 gennaio. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Piazza San Donato con Garden Eventi.Tra le attrazioni, la casetta di Babbo Natale e alcune giostre. Poi, nella vicina sede dell’associazione piazza San Donato, in via del Fiorino 17, sono in programma laboratori per bambini, canti natalizi, concerti e spettacoli. Un momento imperdibile sarà il 6 gennaio, con l’arrivo della Befana sulla pista di pattinaggio alle 15,30.

Firenze si prepara a celebrare il talento, la creatività e l’imprenditorialità femminile con la terza edizione del Bazar Natale WIC, in programma domani 7 dicembre e domenica 8. Un appuntamento che, come ogni anno, mette in luce le straordinarie capacità delle donne del territorio, trasformando un semplice mercatino natalizio in un evento ricco di significato. Organizzato dal gruppo Woman in Charge, nato dall’intuizione e dalla passione di Carla Castro, il Bazar è una vera e propria vetrina dedicata alle artigiane, alle creative e alle imprenditrici fiorentine. Con oltre 35.000 donne che seguono il gruppo nella provincia di Firenze, Woman in Charge è molto più di una comunità: è uno spazio di connessione, supporto e visibilità, che quest’anno prende vita al Net Records Loft di via Guglielmo Massaia, nel cuore della zona Rifredi. Qui, sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle 11 alle 20, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera magica, esplorando oltre 40 stand di espositrici che presenteranno creazioni artigianali di grande pregio.

Il Natale a Firenze si accende con l’inaugurazione del mercato di Natale di Ailo, un evento che unisce tradizione, artigianato e innovazione. Appuntamento oggi 6 dicembre, domani 7 e domenica 8 dicembre al giardino dell’Orticoltura che, per l’occasione, si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio. Si tratta della fiera natalizia più antica di Firenze, organizzata da signore di diverse nazionalità che lavorano intensamente e con tanta allegria per creare un'atmosfera natalizia. Tutto il ricavato, come ogni anno, sarà devoluto interamente ad associazioni solidali senza scopo di lucro.

Quest’anno, in occasione del Natale, Artefacendo, la mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e tradizionale di Firenze, raddoppia il suo appuntamento. Oltre al consueto sabato, l’evento si terrà anche la domenica: il 7 e l’8 dicembre, dalle ore 10 alle 20, in piazza dei Ciompi. Ma Artefacendo non è solo una mostra mercato. Gli artigiani, infatti, condivideranno con il pubblico i loro segreti, mostrando dal vivo le fasi più affascinanti del loro processo produttivo, trasformando piazza dei Ciompi in un laboratorio a cielo aperto.

Sedici casette in legno in stile altoatesino arrivano in piazza Santa Maria Novella per i mercatini di Natale ChristmARS 2024 organizzati dall’associazione Ars Manualis e incentrati sul fatto a mano. Da domani 7 al 22 dicembre gli stand addobbati in stile natalizio mettono in mostra le eccellenze dell’artigianato artistico toscano, arti orafe, pelletteria, legatoria, tessuti, ceramica, legno, mosaico fiorentino ed enogastronomia.