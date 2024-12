Firenze si veste a festa: dal 7 dicembre torna il festival delle luci

Firenze, 6 dicembre 2024 - Proiezioni e videomapping sui monumenti di Firenze per le feste di Natale 2024, dal pomeriggio di sabato 7 dicembre quando sono in programma le accensioni da parte della sindaca Sara Funaro e dell’assessore allo sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini delle luci su Palazzo Vecchio (alle ore 17,30), Ponte Vecchio (17,50), San Paolino (via Palazzuolo, ore 18,10) e in piazza Santa Maria Novella (18,30).

PRESSPHOTO Firenze, Mercato centrale. Acquisti per il pranzo di Natale. Cibo, shopping Giuseppe Cabras/New Press Photo

Fino al 7 gennaio 2025, infatti, il Comune di Firenze – assessorato sviluppo economico e turismo e Fondazione MUS.E, in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze e con il sostegno finanziario del Ministero del Turismo “Fondo siti Unesco città creative” accendono di luce la città con Florence Lights Up, spin off delle iniziative natalizie dedicato alla luce. Su Ponte Vecchio tornerà il video-mapping, che incanterà cittadini e visitatori della città nel periodo natalizio. “Le molteplicità di forme, volumi, colori e superfici del ponte tra i più conosciuti al mondo, saranno la tela su cui i videoartisti sono invitati a stendere le tematiche di quest’anno”, come spiegano gli organizzatori, in linea con la campagna di comunicazione Enjoy Respect Firenze, sviluppata da Fondazione Destination Florence , un invito a godere delle bellezze della città con cura e rispetto verso il patrimonio. Lo stesso vale per le facciate di Palazzo Vecchio e della chiesa di San Paolino. Luce anche in piazza Santa Maria Novella, sulla facciata della Camera di Commercio, e nel Giardino Mediceo di Palazzo Medici Riccardi.

La cerimonia di accensione degli alberi di Natale con la sindaca Sara Funaro è fissata per domenica 8 dicembre 2024. Alle 17,30 nel Cortile del Michelozzo in Palazzo Vecchio, assieme alla sindaca sarà presente la Compagnia di Babbo Natale; dopo l’accensione dell’albero il corteo partirà in direzione di piazza del Duomo. Alle 18 in piazza del Duomo l’accensione dell’albero anche alla presenza del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, della Compagnia di Babbo Natale e di Coldiretti. Il corteo prosegue poi verso piazza della Repubblica, per l’accensione dell’albero alle 18,30. Ultima tappa della cerimonia di accensione alle 19,30 al piazzale Michelangelo. Gli esemplari di abete nordmanniano, alti tra i 13 e gli 11 metri, provenienti dai vivai dell’azienda toscana Giorgio Tesi Group, sono stati donati al Comune di Firenze da Coldiretti Toscana in collaborazione con la Regione Toscana. Altri esemplari più piccoli sono invece posizionati in altri punti della città.