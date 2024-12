Dai cori dei ragazzi al panettone sospeso: ecco il Natale di Ant

Firenze, 6 dicembre 2024 - Sono molteplici quest’anno gli eventi natalizi che Fondazione Ant organizza per raccogliere fondi a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica.

Si inizia con giovedì 12 dicembre alle 19 nella Basilica di Santa Maria Novella dove le corali della Scuola Francese di Firenze Liceo Victor Hugo donano le loro voci per il progetto Bimbi in Ant che finanzia l’assistenza pediatrica oncologica gratuita. Presenta la serata Stefano Baragli. Si continua poi dal 13 al 15 dicembre con il Christmas Pop.Up Store, organizzato dalla responsabile Grandi Eventi Ant Cristina Casamassimi, presso l’Hotel Villa Medici in via Il Prato 42 a Firenze per uno speciale Temporary Shop. Sarà possibile trovare grandi marchi come Elena Braccini Jewelry, Simplicity New York, Itisme, Noello e il Vintage di Dunia e Bianca con abbigliamento, gioielleria e candele natalizie per augurare buone feste e sostenere l'assistenza domiciliare oncologica per i più piccoli.

Infine è stata presentata oggi presso la sede Ant di Firenze l’iniziativa dei Panettoni Sospesi alla presenza dell’assessore al Welfare del Comune di Firenze Nicola Paulesu, del delegato fiorentino di Ant Simone Martini e della presidente di Angeli della Città Carla Arrighetti, l’associazione a cui quest’anno saranno devoluti i panettoni regalati dai donatori che sceglieranno di aderire alla campagna ispirata alla tradizione partenopea del caffè sospeso.

La struttura sanitaria di Ant nella regione Toscana è composta da 9 medici, 1 nutrizionista, 7 infermieri e 4 psicologhe.