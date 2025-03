Achille Lauro e la cena fiorentina per la ricerca oncologica

Firenze, 19 febbraio 2025 – Una serata speciale per un compleanno speciale. Fondazione Airc quest’anno taglia il traguardo dei 60 anni di attività. E per festeggiare, all’insegna della solidarietà, il primo polo privato di finanziamento della ricerca oncologica indipendente in Italia. Che proprio ha organizzato a Palazzo Vecchio ‘Note di cuore: musica per la ricerca’, madrina e conduttrice della serata sarà Cesara Bonamici.

Achille Lauro

Ospite d’eccezione il cantante Achille Lauro, fresco di partecipazione a Sanremo, che si esibirà anche col suo ultimo pezzo ‘Incoscienti giovani’, e lo chef due stelle Michelin Max Mascia del ristorante San Domenico di Imola che ha curato la cena.

L’appuntamento è il 21 marzo nel Salone dei Cinquecento, con una serata in cui la musica e una cena stellata saranno a servizio della beneficenza. L’iniziativa, promossa da Silvia Costa, ha come scopo la raccolta fondi a favore di Airc, la cui missione è rendere il cancro sempre più curabile con il supporto e sostegno di progetti scientifici innovativi, campagne d’informazione e sensibilizzazione alla cittadinanza per la prevenzione, diagnosi e cura. Nelle case, nelle piazze, nelle scuole. L’intero ricavato della serata - al netto dei costi organizzativi - andrà ad Airc contribuendo a sostenere Fondazione Airc ed il lavoro dei suoi 5.400 ricercatori.

"La scelta di avere Achille Lauro con noi - dice Silvia Costa, promotrice della serata - è stata naturale. Lo conosco da anni e ha sempre dimostrato grande attenzione verso chi soffre. Anche prima del suo successo Lauro visitava ospedali oncologici e pediatrici. È un artista, ma soprattutto una persona sensibile". "Questa serata - dice Raffaello Napoleone, presidente del comitato toscano di Airc - è un atto di affetto nei confronti della città di Firenze grazie alla scelta della promotrice". Per prendere parte all’evento è possibile registrarsi al link: https://rb.gy/b52sf8. Per qualsiasi informazione è possibile contattare la segreteria organizzativa di Enic Meetings & Events al numero 0552608941 o scrivere un’e-mail a [email protected] Maurizio Costanzo