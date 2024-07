A Firenze il concerto della Liverpool Philharmonic Youth Orchestra

Firenze, 29 luglio 2024 – Il 31 luglio, dalle ore 20.30, in piazza della Signoria si esibirà la Liverpool Philharmonic Youth Orchestra, diretta da Lauren Wasynczuk. L'ingresso è gratuito. L'orchestra giovanile sinfonica britannica fa parte del più ampio contesto musicale della Liverpool Philharmonic Youth Company. Nata nel 1951, si avvale della prestigiosa collaborazione con la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra ed è formata da giovani musicisti di livello avanzato, di età compresa tra i 13 e i 21 anni. Il programma musicale fiorentino porta in scena eroine, sultani, prinicipi e principesse, da Siviglia a Baghdad, dalle novelle alle fiabe orientali. Apre la serata la Suite da Carmen di George Bizet. L'orchestra ripercorre i momenti più significativi della creazione musicale del compositore francese, descrivendoci, in musica, i suoi protagonisti: dalla bella zingara sigaraia Carmen, al giovane dragone Don Josè, al sanguigno torero Escamillo.