Lungarno Colombo, addio all'ultimo albero. I residenti: “E’ una strage”

Firenze, 27 maggio 2025 - Il lungarno Colombo è un altro posto. Anche l'ultimo albero al centro del viale è andato giù nella mattinata del 27 maggio. Non ci sarà più il suono delle foglie al vento, né quell’ombra larga e generosa che, in estate, sembrava una carezza.

Il lungarno Colombo

La scena è silenziosa, quasi irreale. Poche persone ferme a guardare dalla finestra. È un ‘lutto urbano’ per i residenti quello che si sta consumando tra le case, l’Arno e il cielo.

Pochi giorni fa avevamo raccontato lo schianto degli alberi che cadevano uno dopo l’altro, come in una lenta agonia. "È una ferita che si porterà dietro per anni", dice Roberta, che qui ci portava il cane ogni mattina. "Ci hanno detto che verranno piantati nuovi alberi, ma io questi li conoscevo. Li avevo visti crescere insieme ai miei figli".

Il progetto della tramvia va avanti. Intanto il Comune rassicura: “I nuovi filari nasceranno, il verde tornerà”. “Ma il tempo della natura non è il tempo dell’uomo - dicono ancora i residenti né quello dei cantieri. Il viale era un monumento vivente. E chi lo ha abitato lo sa”.