Verso il voto in Regione. I nomi di Fratelli d’Italia a sostegno di Tomasi: "Specchio del territorio"

Federico Pavese, Fabio Calugi, Mara Cutrini e Serena Urso. Sono i quattro nomi che il coordinamento di zona dei circoli dell’Empolese Valdelsa di Fratelli d’Italia ha proposto come candidati al consiglio regionale, in vista delle elezioni regionali di ottobre. Nominativi a sostegno della candidatura di Alessandro Tomasi alla presidenza della Regione, che sono stati già sottoposti a Giovanni Donzelli, parlamentare e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia, in occasione della sua ultima visita ad Empoli di qualche giorno fa. I nomi più noti, per esperienza politica, sono forse quelli di Pavese e Calugi, entrambi in politica dai tempi di Alleanza Nazionale.

Il primo dei due, attuale consigliere comunale di Monteluponelcuore e presidente della commissione speciale Villa Medicea, è dirigente regionale di FdI. Ha 49 anni, lavora nel settore delle pratiche automobilistiche e nella scorsa legislatura è stato consigliere comunale ad Empoli. Calugi, 44 anni, nella vita fa l’imprenditore nel settore conciario. Consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Fucecchio e coordinatore del circolo FdI Fucecchio-Cerreto Guidi, in passato è stato anche vicepresidente del consiglio comunale.

Grande aspettative anche su Serena Urso, 52 anni, eletta in consiglio comunale a Castelfiorentino lo scorso anno nonché presidente del circolo FdI Valdelsan. Lavora nel settore del turismo enogastronomico di zona, ha 52 anni ed anche il suo impegno politico risale ai tempi di AN. A completare l’elenco, ecco la quarantottenne Mara Cutrini: lavora al Ministero della cultura, è una volontaria de La Racchetta e rappresenterà idealmente il territorio e le istanze di Montespertoli.

Dopo il Pd, che nei giorni scorsi ha annunciato gli aspiranti consiglieri comunali, anche Fratelli d’Italia ha insomma calato le carte in tavola. "Quattro nomi, rappresentativi del tessuto sociale ed economico del collegio 3 Empolese Valdelsa. Quattro candidature che puntano a raggiungere il più ampio consenso per la lista di Fratelli d’Italia – hanno fatto sapere dal partito in merito al quartetto – credendo nell’elezione del primo consigliere regionale di destra di zona della storia, a sostegno di Alessandro Tomasi, il miglior candidato che il centrodestra toscano potesse mettere in campo".