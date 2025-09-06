"Una sola emozione" in campo. Campagna abbonamenti dell’Use

"Una sola emozione". Questo lo slogan con cui l’Use ha lanciato la nuova campagna abbonamenti in vista della stagione di Serie A2 femminile e Serie B Interregionale maschile. L’abbonamento permetterà di seguire le 14 partite casalinghe della Computer Gross maschile e le 12 gare al Pala Sammontana della Scotti femminile. Oltre naturalmente a risparmiare rispetto all’acquisto dei biglietti singoli, sottoscrivendo l’abbonamento ogni tifoso biancorosso avrà la possibilità di fare un gesto concreto di sostegno alla società e a tutto il movimento giovanile, oltre a far parte di un’unica comunità che unisce spalti e campo.

L’abbonamento intero (stagione maschile + femminile) costa 80 euro, ma grazie a un’offerta promozionale di lancio sarà possibile fino al 27 settembre sottoscriverlo a 50 euro. Per abbonarsi è sufficiente recarsi nella sede dell’Use in via Martini a Empoli il lunedì, martedì e giovedì dalle 17 alle 19,30, oppure richiederlo durante le partite di precampionato della serie B maschile e dell’A2 femminile e le partite casalinghe al palazzetto. I biglietti singoli costano invece 10 euro, ridotto 5 euro per genitori e familiari dei ragazzi tesserati a cui saranno consegnate due tessere. Ingresso gratuito invece per i tesserati dai 5 ai 18 anni e per i bambini sotto i 5 anni. La speranza, naturalmente, è che in ogni gara il Pala Sammontana possa essere il ‘sesto uomo’ in campo.