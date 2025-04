Un viaggio a cavallo fino a San Pietro

Da Capannori a Fucecchio, il tracciato intercetta uno dei tratti più affascinanti della pianura toscana, arricchito dalla presenza del Padule di Fucecchio, la più vasta area umida interna italiana, habitat ideale per una straordinaria biodiversità. Proprio qui si terrà la firma dell’accordo quadro tra Final Furlong e la Romea Strata, un momento cruciale che rafforza la sinergia tra cammini e territori.

E’ una delle tappe dell’Equiraduno dell’Anno Santo 2025, il grande viaggio a cavallo “da San Piero a San Pietro” che, lungo le antiche vie dei pellegrini, condurrà cavalieri e amazzoni da Pisa fino a Roma. L’iniziativa è parte della Horse Green Experience – Giubileo 2025, un progetto promosso da Final Furlong, patrocinato del Dicastero dell’Evangelizzazione, in collaborazione con Simtur e Associazione Natura a Cavallo, pensato per valorizzare il turismo lento e la mobilità dolce attraverso un’esperienza unica tra natura, cultura e spiritualità.

Il viaggio a cavallo, che si snoda lungo tre importanti percorsi storici – via Romea Strata, via Francigena e via Romea Germanica – partirà il 23 aprile da San Piero a Grado, un luogo simbolico e spiritualmente carico: qui, secondo la tradizione, approdò San Pietro nel suo viaggio verso Roma, facendo del luogo un ponte ideale tra le origini della cristianità e il Giubileo.

L’Equiraduno è molto più di un evento: è un processo culturale, una comunità in movimento, un’opportunità concreta per riscoprire il territorio e costruire un nuovo modello di turismo, più rispettoso e partecipato.