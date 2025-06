Empoli, raddoppio del binario: al via gli attesi lavori, due mesi senza treni

Empoli, 18 giugno 2025 – Con i treni ci sarà da portare pazienza. I lavori sono importanti. Ma si sa già che ci saranno disagi per i quali, comunque, sono state disposte una serie di misure. Sono in programma dal primo luglio al 31 agosto gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) con attività di cantiere per il raddoppio ferroviario tra Empoli e Granaiolo, sulla linea Firenze-Empoli-Siena. Opera attesissima. Il raddoppio dei 10 chilometri della tratta Empoli-Granaiolo, una volta ultimato, darà continuità alla linea già a doppio binario tra Granaiolo e Poggibonsi, consentendo così la realizzazione dell’intero collegamento a doppio binario tra Empoli e Poggibonsi, i due maggiori centri abitati dell’area. L’intervento garantirà una maggiore regolarità e affidabilità della circolazione ferroviaria, nonché la possibilità di aumentare il servizio offerto. Con riferimento alla tratta in raddoppio, è prevista inoltre l’eliminazione di tutti i passaggi a livello presenti sulla linea e l’attivazione di nuovi apparati per la gestione della circolazione dei treni. Il complesso degli interventi comporterà un incremento dei servizi metropolitani e la velocizzazione della relazione Firenze - Siena. Quindi lavori strategici per la mobilità del futuro e per venire incontro alle necessità degli utenti. L’investimento previsto per il raddoppio tra Empoli e Granaiolo è di 167 milioni di euro.

Per due mesi interi – praticamene il cuore dell’estate – saranno in corso le opere. E per due mesi, per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione dei treni tra Empoli e Granaiolo sarà sospesa. Resta comunque prevista, dove possibile – viene spiegato – una riprogrammazione del servizio con corse bus tra Empoli e Granaiolo ed in alcune fasce orarie tra Empoli e Siena. Non è previsto il servizio bus a Ponte a Elsa. Viene inoltre segnalato che potrebbe verificarsi un aumento dei tempi di percorrenza – spiega una nota – , in relazione anche al traffico stradale, ed i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Quindi Ferrovie dello Stato – si legge nella nota – consiglia a tutti gli utenti di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Inoltre viene precisato che sui bus sono previste alcune limitazioni importanti: non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida. Per una migliore gestione del trasporto e per venire incontro ai cittadini, Fs informa anche che i canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus.

Ulteriori informazioni sono reperibili consultando la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, o chiamando il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.