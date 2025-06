Sicurezza idraulica alla Tinaia: inizia la costruzione del muro

Lunedì prossimo iniziano i lavori da parte della Regione Toscana lungo via della Tinaia per costruire un muro ai fini di una maggiore sicurezza idraulica. Un cantiere che proseguirà sino al 20 ottobre. Durante un’assemblea pubblica tenutasi nella frazione, il sindaco Alessio Mantellassi, la dirigente del settore lavori pubblici Roberta Scardigli, i tecnici del Genio Civile Valdarno Superiore e i tecnici della Regione hanno illustrato agli abitanti le varie fasi delle operazioni.

Da lunedì e fino al termine del cantiere, quindi, sarà istituito il divieto di transito nel tratto specifico oggetto di intervento (che parte dal ponte di Tinaia) per tutti i veicoli, motocicli, velocipedi e pedoni (accompagnato dal divieto di sosta). Riguarderà il tratto di via della Tinaia dove a oggi è presente il guard-rail lungo la strada, fino al ponticino di Capannone. La barriera sarà sostituita con un muro simile a quello presente nel tratto di strada che porta all’incrocio con via del Piano della Tinaia. E l’altezza del muro sarà calibrata in base all’argine dell’Arno, a tutela delle abitazioni di Tinaia, Serravalle e Cortenuova.

La zona interessata dal cantiere sarà interdetta al transito veicolare e pedonale e il divieto inizierà dalle ultime abitazioni di via della Tinaia (dal lato del circolo). Ai residenti sarà garantito l’accesso in auto nei pressi delle rispettive case. Un’operazione che dovrebbe chiudersi in 4 mesi, ma la Regione conta di stringere i tempi. "Questo muro è stato indicato dal Genio Civile come necessario per garantire livelli di sicurezza idraulica che ora non ci sono – ha spiegato Mantellassi – è giusto partire in estate, così da concludere nei tempi previsti l’opera. Dalle richieste dei residenti è emersa la volontà di garantire il trasporto scolastico per i più giovani: studieremo un metodo per gli studenti delle superiori. E l’eventuale ristoro per attività che potrebbero vedere una riduzione importante di clienti con la strada chiusa".