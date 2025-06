L’Art de la Danse festeggia quarant’anni

EMPOLIIl teatro ottocentesco più grande di Firenze, il Teatro Verdi, ha fatto da splendida cornice all’inizio ufficiale dell’anno in cui l’Art de la Danse di Empoli in via Verdi, festeggerà i suoi primi quarant'anni di attività. Sul palco duecento ballerini e in platea oltre mille persone, tra cui il Sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e l’Assessore alla Cultura Matteo Bensi, che hanno potuto assistere ad un grande spettacolo, frutto di mesi di lavoro da parte della scuola di ballo diretta da Palmyra Piscopo, culminati con scenografici effetti speciali. La scuola offre le più diversificate discipline, dalla scuola di balletto classico alla danza di carattere, fino alla danza contemporanea e al modern-jazz, passando per repertorio, passo a due, hip hop, breakdance, pilates, danza orientale, flamenco, trucco di scena, anatomia applicata alla danza, storia della danza e della musica. Gli allievi hanno frequentato vari stages in Italia con maestri di fama internazionale, hanno vinto vari concorsi nazionali classificandosi nei primi posti, e partecipato anche a trasmissioni televisive. Dal 1994 l’associazione partecipa con concerti e spettacoli di danza a eventi organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze. E proprio nel capoluogo toscano, presentata da Paolo Picchi, si è svolta la festa dei quarant’anni.