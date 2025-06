Politeama, ma che festa. Il cartellone dei 100 anni: spettacoli per tutti i gusti e Tosca come ouverture

Cento anni e non sentirli. Il Politeama compie un secolo in perfetta simbiosi con la città che non ha mai smesso di amare questo prezioso palcoscenico. Per festeggiare questo traguardo importante cosa c’è di meglio di offrire ai tanti appassionati di teatro, un cartellone ricco, ben articolato, pieno di proposte di qualità che vedono il ritorno di grandi attori popolari e amati (presenze che oramai scarseggiano in altri teatri cittadini). Si comincia il 7 novembre con "Tosca", proprio l’opera di Puccini che segnò l’apertura dell’allora Teatro Banchini nel 1925. Un evento speciale creato in coproduzione con la Camerata e in collaborazione con il Metastasio, Fondazione Sistema Toscana, Manifatture Digitali Cinema, con la regia di Jacopo Spirei e la direzione di Jonathan Webb. Dopo "Tosca", prende il via la stagione 2025/2026, salutando il ritorno in città di una primadonna del teatro italiano: il 15 e il 16 novembre ecco la grande Monica Guerritore con "La sera della prima", da lei scritto, diretto ed interpretato. Non mancheranno le emozioni. Il 20 novembre spettacolo fuori abbonamento di e con Telmo Pievani e Gianni Maroccolo, "Nomadic", canto per la biodiversità. Martedì 25 novembre, fuori abbonamento, "Pugni nel cuore" di e con Maurizio De Giovanni che affronta la violenza di genere. Molto atteso, ecco Raoul Bova con "Il nuotatore di Auschwitz" sabato 29 e domenica 30 novembre. Ispirato alla vera storia di Alfred Nakache e al libro "Uno psicologo di base". Ale & Franz regaleranno risate e divertimeno con "La commedia – L’amore non ha età, noi sì", il 12 e 13 dicembre. Poco prima di Natale, il 20 e il 21 sarà la volta di Caterina Murino, attrice di fama internazionale grazie al suo ruolo di "Bond girl" in "Casino Royale". Con lei "La vedova scaltra", un classico di Carlo Goldoni. Il 27 dicembre festa acrobatica a ritmo di musica con "The black blues brothers". Il nuovo anno si inaugurerà con un musical di successo: sabato 3 e domenica 4 gennaio, "La febbre del sabato sera", produzione della Compagnia della Rancia.

Da gennaio ad aprile, grandi spettacoli, grandi testi, grandi attori. Ispirato ad un celebre film con Alberto Sordi e Franca Valeri, ecco "Il vedovo" con Massimo Ghini e Paola Tiziana Cruciani (17 e 18 gennaio). Torna uno dei testi più amati di Edoardo De Filippo, il 31 gennaio e il primo febbraio, "La grande magia" con Natalino Balasso. A seguire "Cantami d’amore" con Edoardo Prati martedì 3 febbraio. Ancora grandi attori in arrivo a febbraio; il 7 e l’8 Michele Riondino in "Art", una delle commedie più taglienti di Yasmina Reza, mentre il 21 e il 22 il gradito ritorno di Massimiliano Gallo in "Malinconico, moderatamente felice". Ci sarà da ridere con Paola Minaccioni, il 7 e l’8 marzo, con "Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow" di Julia May Jonas mentre Nancy Brilli sarà la protagonista di "A Penelope che prende la valigia" dall’omonimo libro di Cristina Manetti, martedì 24 marzo (fuori abbonamento). Alessio Vassallo e Ninni Bruschetta saranno i protagonisti di "Il male oscuro" dal romanzo di Giuseppe Berto, sabato 28 e domenica 29 marzo. Il ricco cartellone che festeggia i cento anni del teatro pratese si chiude con "Feste", sabato 18 aprile. La visionaria compagnia di Berlino torna ad incantare il pubblico con le sue meravigliose maschere. Dunque, buon compleanno caro Politeama, E cento di questi cartelloni di qualità, così variegati e accattivanti. Per fortuna ce n’è davvero per tutti i gusti.

Federico Berti