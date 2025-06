Estate gustosa. Sagre, musica e divertimento

VINCIL’estate si avvicina e anche le serate di Vinci si fanno sempre più ricche di appuntamenti. In questo fine settimana ce n’è per tutti i gusti, fra novità e tradizione. Si parte con la classica Sagra della Chiocciola a Spicchio, giunta quest’anno alla sua 47esima edizione. Uno storico appuntamento gastronomico dai sapori autentici e la calda accoglienza della tradizione toscana. Protagonista assoluta naturalmente la chiocciola, ma il menù prevede anche piatti tipici, preparati secondo antiche ricette locali. La sagra è anche un’occasione per riscoprire la convivialità, con serate di musica dal vivo, spettacoli, stand artigianali e giostre. Apertura stand gastronomici dalle 19.30 al Parco dei Mille a Spicchio, fino al 6 luglio.

Domani, poi, in occasione del solstizio d’estate torna la "Festa della Musica", appuntamento che coinvolge ogni 21 giugno città e paesi in tutta Europa. L’edizione italiana giunge al suo 31esimo anno, mentre a Vinci viene celebrata la decima edizione, intitolata "Volare, Cantare". L’evento è realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Vinci e il Centro di Formazione e Cultura Musicale di Sovigliana, con il prezioso supporto della Sagra della chiocciola, che offrirà ospitalità all’interno del Parco dei Mille. A partire dalle 21, l’anfiteatro naturale del parco si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, animato da strumenti, voci e melodie.

Protagonisti della serata saranno i giovani musicisti del laboratorio "Band in Progress" del CFCM: ensemble formati da allievi della scuola di musica, che proporranno una selezione di brani ispirati al tema del volo, in omaggio a Leonardo da Vinci, che proprio al sogno di volare ha dedicato alcuni dei suoi studi più visionari. Ad arricchire il programma anche l’esibizione dei piccoli artisti del corso "Little Star", percorso di musical dedicato ai più giovani.

Infine, domenica alla Chiesa di San Pantaleo ecco "Carciofarte" con l’inaugurazione dell’installazione artistica "The Knot" di Lizzy Sainsbury e, a partire dalle 17, aperitivo con vino locale e dj set.